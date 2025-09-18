Спрос на новостройки взлетел на четверть за год

Рынок новостроек в России продемонстрировал впечатляющий рост: в августе 2025 года количество сделок подскочило на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра М2 и Роскадастра, предоставленные «Газете.Ru».

Эксперты объясняют такую динамику двумя ключевыми факторами. Во-первых, это эффект низкой базы: в августе прошлого года спрос на первичное жилье резко упал из-за изменений в программах льготной ипотеки. Во-вторых, за год участники рынка успели адаптироваться к новым условиям и адресным мерам поддержки, что также стимулировало покупательскую активность.

При этом вторичный рынок по-прежнему лидирует по общему числу сделок, занимая 84% от всего объема. Однако в августе по сравнению с июлем здесь зафиксировано снижение на 6%. Аналитики связывают это с меньшим количеством рабочих дней. Если пересчитать активность на один рабочий день, то на вторичном рынке наблюдается рост на 3%, что говорит о сохранении высокого спроса.

В целом, по данным М2 и Роскадастра, рынок недвижимости остается стабильным. Всего за август было зарегистрировано около 420 тысяч сделок, что лишь незначительно уступает показателям предыдущего месяца и прошлого года. При пересчете на количество рабочих дней общая активность на рынке даже выросла на 5% по сравнению с июлем, подтверждая устойчивый интерес россиян к покупке жилья.