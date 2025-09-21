Эксгибиционист напугал студентку НГУ

В районе университетского кампуса Новосибирского госуниверситета зафиксированы частые случаи непристойного поведения, о чем сообщила одна из студенток. По её утверждению, данная проблема является многолетней и касается большого числа её сокурсниц.

«Я посещаю занятия в НГУ, и путь до учебного заведения пролегает через лесной массив, как от железнодорожной станции, так и от остановки общественного транспорта. Это превратилось в серьёзное испытание для меня и многих других девушек. Независимо от времени дня и погодных условий, в кустарнике регулярно появляется мужчина, облаченный в черную одежду. Он мастурбирует, наблюдая за идущими мимо дамами», — поделилась студентка.

Она подчеркнула, что действия этого человека имеют явно умышленный характер. Как она заметила, он появляется в моменты отсутствия поблизости мужчин и нарочно приближается к тропе, дабы быть замеченным.

«Многие, откровенно говоря, уже свыклись с этим и даже иронизируют над этим эксгибиционистом, но ситуация совершенно не забавная. Кроме того, со слов других студенток я узнала, что по вечерам вблизи студенческих общежитий НГУ он направляет луч лазерной указки в окна, а когда девушки смотрят в них – демонстрирует свои гениталии и вновь начинает мастурбировать», — дополнила студентка.

Она акцентировала внимание на том, что самостоятельно разрешить эту ситуацию не представляется возможным, и выразила упование, что на данного человека «найдется контроль».

Напомним, жители Новосибирска неоднократно жаловались на эксгибиционистов. Ранее Сиб.фм писал о том, как голый мужчина напугал беременную женщину в Академгородке.