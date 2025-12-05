Розыгрыш искусственной ели и других крутых призов в фотоконкурсе от «Городской волны»

Радиостанция «Городская волна» запускает фотоконкурс для своих слушателей. Скрасить ожидание новогодних праздников поможет участие в новом спецпроекте «Ёлочный бум» с 1 по 26 декабря 2025 года.

Всё, что нужно, — это нарядить домашнюю ёлочку, выложить фото пушистой красотки на сайт Сибфм и получить возможность выиграть главный приз от партнёра «Элитные ели» – большую искусственную ель.

С 1 по 19 декабря каждую пятницу будет определяться финалист недели, который получит промежуточные подарки от призовых партнёров: 2 коробки мороженного от ООО «Завод мороженого «Солнечный день» и 2 билета на лазерное шоу в центр океанографии и морской биологии «Дельфиния».

26 декабря все три финалиста сразятся за место победителя. По условиям конкурса, чтобы выиграть, необходимо собрать максимальное количество лайков рядом с фотографией.

Генеральный партнёр: оптический салон «Зрение».

Партнёр: «Элитные Ели» — большой новогодний магазин на Фабричной, 39.

Призовые партнёры: центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», ООО «Завод мороженого «Солнечный день», «Элитные Ели».

Сроки проведения конкурса: с 01.12.2025 по 26.12.2025.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

