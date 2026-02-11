82.76% -1.2
11.02.2026 05:00
экономика

Количество фирм и ИП в Новосибирской области сократилось на 2,3 тысячи за год

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
По состоянию на 1 января 2026 года в Едином государственном реестре юридических лиц числилась 81 тысяча организаций из Новосибирской области, что на 2,3 тысячи меньше, чем год назад. Количество обществ с ограниченной ответственностью составило 66796. Численность индивидуальных предпринимателей составили 101 525. Такие данные Сиб.фм привёл глава руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов в эксклюзивном интервью.

«В целях улучшения чистоты среды в 2025 году из ЕГРЮЛ было исключено 3,7 тысячи организаций, из них более половины — по причине недостоверности сведений. 382 юридических лица исключены из реестра в рамках работы по противодействию легализации преступных доходов. 978 организаций прекратили свою деятельность в добровольном порядке по решению учредителей», — прокомментировал Геннадий Морозов.

В ходе большого интервью руководитель УФНС региона также перечислил главные изменения в налоговом законодательстве.

Виктор Бобровников
Главный редактор

