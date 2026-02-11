82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 14:15
пробки
5/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
сегодня
11 февраля, 14:15
пробки
5/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
сегодня 11:40
общество

В Новосибирске родилась тройня после первой попытки ЭКО

Фото: Сиб.фм / Минздрав НСО
Трое новорождённых мальчиков, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения, завершают курс наблюдения и готовятся покинуть медицинское учреждение. Об этом сообщили в Минздраве НСО.

В течение месяца Тимофей, Илья и Мирон находились под постоянным контролем врачей и постепенно набирали вес. Беременность наступила после первой процедуры ЭКО, при этом женщине был перенесён один эмбрион.

Экстракорпоральное оплодотворение применяется в России уже несколько десятилетий: первый ребёнок, зачатый таким способом, родился в СССР в феврале 1986 года. Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии широко используются для лечения бесплодия.

В Новосибирской области в 2025 году по программе ОМС было выполнено 1801 цикл ЭКО.

Александра Провоторова
журналист

