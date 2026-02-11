В Новосибирске родилась тройня после первой попытки ЭКО

Трое новорождённых мальчиков, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения, завершают курс наблюдения и готовятся покинуть медицинское учреждение. Об этом сообщили в Минздраве НСО.

В течение месяца Тимофей, Илья и Мирон находились под постоянным контролем врачей и постепенно набирали вес. Беременность наступила после первой процедуры ЭКО, при этом женщине был перенесён один эмбрион.

Экстракорпоральное оплодотворение применяется в России уже несколько десятилетий: первый ребёнок, зачатый таким способом, родился в СССР в феврале 1986 года. Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии широко используются для лечения бесплодия.

В Новосибирской области в 2025 году по программе ОМС было выполнено 1801 цикл ЭКО.