Энергетики Новосибирска перешли на режим повышенной готовности из-за снега и сильного ветра

Энергетики региона усилили меры безопасности из-за сильных снегопадов, мокрого снега и порывов ветра до 25 м/с.

Режим повышенной готовности в «Россети Новосибирск» действует до 12:00 12 февраля. Для оперативного реагирования на аварии увеличена численность сил и техники: задействованы 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники, включая 11 передвижных генераторов общей мощностью 2,88 МВт.

Энергетики призывают жителей региона соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и избегать нахождения рядом с линиями электропередачи.