В Новосибирске с начала зимы проверили более 500 кровель с помощью беспилотников МЧС

С начала зимнего периода в Новосибирске обследовали более 500 кровель многоквартирных домов с применением беспилотных летательных аппаратов МЧС России.

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области провели этап плановых проверок состояния кровель многоквартирных домов и других зданий города.

В ходе обследований используются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют оперативно выявлять нарушения содержания кровель, в том числе наличие снежных и ледяных образований.

По итогам проверок информация о выявленных нарушениях направляется в управляющие организации для принятия мер и устранения недостатков.