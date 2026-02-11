82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 14:17
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 14:17
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
11.02.2026 10:40
общество

В Новосибирске с начала зимы проверили более 500 кровель с помощью беспилотников МЧС

Фото: Сиб.фм / МЧС НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

С начала зимнего периода в Новосибирске обследовали более 500 кровель многоквартирных домов с применением беспилотных летательных аппаратов МЧС России.

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области совместно с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области провели этап плановых проверок состояния кровель многоквартирных домов и других зданий города.

В ходе обследований используются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют оперативно выявлять нарушения содержания кровель, в том числе наличие снежных и ледяных образований.

По итогам проверок информация о выявленных нарушениях направляется в управляющие организации для принятия мер и устранения недостатков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.