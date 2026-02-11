82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 14:17
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 14:17
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
11.02.2026 12:07
общество проиcшествия

В Новосибирске обрушилась крыша нежилого здания в Заельцовском районе

Фото: Сиб.фм / Прокуратура НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В Заельцовском районе Новосибирска частично обрушилась кровля нежилого здания на улице Залесского, 7/2. Предварительно причиной называют большое скопление снега. Площадь повреждения составила около 180 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили в Прокуратуре НСО.

На место выехал прокурор района Денис Головин. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при эксплуатации и содержании здания.

Экстренные и коммунальные службы оцепили территорию, проводят обследование конструкций и принимают меры для обеспечения безопасности. Все обстоятельства происшествия уточняются.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.