В Новосибирске обрушилась крыша нежилого здания в Заельцовском районе

В Заельцовском районе Новосибирска частично обрушилась кровля нежилого здания на улице Залесского, 7/2. Предварительно причиной называют большое скопление снега. Площадь повреждения составила около 180 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили в Прокуратуре НСО.

На место выехал прокурор района Денис Головин. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при эксплуатации и содержании здания.

Экстренные и коммунальные службы оцепили территорию, проводят обследование конструкций и принимают меры для обеспечения безопасности. Все обстоятельства происшествия уточняются.