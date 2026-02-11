В Новосибирске у должника по алиментам арестовали Audi A6

В Новосибирске судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль Audi A6 у мужчины, задолжавшего более 1,6 млн рублей по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына.

Как сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области, мужчина по решению суда обязан выплачивать алименты на 14-летнего ребёнка, однако длительное время уклонялся от исполнения обязательств. Сумма задолженности составила 1 608 000 рублей.

Ранее должника привлекали к административной ответственности — ему назначили 40 часов обязательных работ, однако меры не повлияли на погашение долга.

В дальнейшем мужчина начал скрываться от судебных приставов и пытался спрятать автомобиль, заявляя, что транспортное средство находится в залоге у банка. Документального подтверждения он не предоставил.

Автомобиль был объявлен в розыск. С помощью специального программного комплекса Audi A6 обнаружили в транспортном потоке, а затем — во дворе рядом с домом должника. Машину арестовали и эвакуировали на специализированную стоянку.

При составлении акта описи появился сам должник, после чего его доставили в подразделение ФССП. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Автомобиль направят на оценку и реализуют с торгов. Вырученные средства перечислят на счёт ребёнка. В случае полного погашения задолженности до продажи имущества уголовное преследование может быть прекращено.