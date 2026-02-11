Дмитрий Песков прокомментировал ограничения Телеграм в России

В Кремле отреагировали на информацию о возможном замедлении работы мессенджера Телеграм в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения принимаются из-за невыполнения компанией требований российского законодательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ограничениях в отношении Телеграм. По его словам, в Кремле ориентируются на позицию Роскомнадзора.

«Я вижу и читаю заявление Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Телеграм в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Очень жаль, что компания не выполняет. Но есть закон, который нужно выполнять», — заявил Песков.

В свою очередь основатель Телеграм Павел Дуров выступил с критикой возможных ограничений. Он заявил, что Россия, по его мнению, пытается вынудить пользователей перейти на государственный мессенджер, который, как утверждает Дуров, используется для слежки и политической цензуры.

Дуров также привёл в пример Иран, где, по его словам, восемь лет назад предпринимались попытки запретить Telegram по аналогичной схеме, однако они не привели к отказу пользователей от сервиса.

«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и приватность, несмотря ни на какое давление», — подчеркнул создатель мессенджера.

Официальных решений о полном ограничении работы Телеграм в России на данный момент объявлено не было.