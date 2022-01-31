Теория принятия решений: в Новосибирске обсудили перспективы в сфере образования

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В рамках круглого стола, прошедшего в холдинге Сиб.фм 26 января, состоялась экспертная дискуссия по вопросам в сфере образования «Профессии будущего: куда пойти учиться в 2022 году». К каким ключевым выводам система подошла к началу третьего года пандемии, какие требования приводит к качеству образования общество, существует ли конкуренция между частными и государственными образовательными учреждениями и какую роль в условиях новой концепции обучения играют сами дети, обсудили участники встречи.

Одним из базовых вопросов для успешного развития системы образования в России можно считать определение смыслов и ценностей, которые оно несёт. Эксперты пришли к общему выводу: образование на всех его этапах служит главной цели – в процессе обучения и получения опыта работы в профессии человек должен чувствовать себя счастливым. В сегодняшнем мире эта идея звучит излишне примитивно, но именно она может стать локомотивом, ведущим к знаниям молодые поколения. Когда категоричное «ты должен получить диплом» сменится на «у тебя есть выбор».

Так или иначе, сейчас для оценки компетенций будущих специалистов используются требования ЕГЭ, когда многие ученики сталкиваются с первой преградой на пути к получению высшего образования.

Согласно данным исследования Высшей школы экономики, подготовленного при поддержке Минобрнауки, впервые за 10 лет средний проходной балл Единого государственного экзамена на бюджет в бакалавриате или специалитете очной формы обучения в 2021 году снизился на 0,5, до 70,3 балла.

Минобрнауки выделило больше бюджетных мест вузам в регионах, поэтому на бюджет поступили абитуриенты, которые раньше не смогли бы пройти по конкурсу. При этом на платной форме обучения средний балл вырос на 0,4%.

Кроме того, произошло сокращение числа негосударственных вузов – за два года на 13%. Во время пандемии уходят вузы с приёмом меньше 300 человек. Государственные и частные вузы с потоком более 300 человек не ощутили значимых изменений.

Также продолжилась тенденция роста доли студентов, которые были зачислены на первый курс со средним проходным баллом выше 80: такие баллы получили 22,2 % зачисленных.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов, HR-директор компании «Зарплата.ру» Вера Маневич, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЁР DSO CONSULTING СЕРГЕЙ ДЬЯЧКОВ

В ближайшее время альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы может стать портфолио. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На данный момент в ведомстве работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл». Волонтёрство, занятия спортом, творчеством – все эти достижения дадут возможность поступать в высшие учебные заведения.

Говоря о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются частные и государственные учреждения в системе образования, эксперты круглого стола придерживаются противоположных точек зрения.

По мнению директора Сибирского института управления филиала РАНХиГС Олега Фёдорова, ЕГЭ способствовал решению очень многих социальных вопросов. «Хочу обратиться к тезису, согласно которому ЕГЭ – это не та форма, которой должны экзаменовать выпускников. На мой взгляд, есть факты, которые существенным образом снижают достоверность этого тезиса. ЕГЭ как форма итоговой аттестации позволил ребятам из провинции поступать в лучшие вузы страны. Сегодня на первом курсе МГУ и СПбГУ учатся 70 процентов иногородних. ЕГЭ как форма позволил сделать образовательное пространство нашей страны равным для многих. Как технология, возможно, она нуждается в совершенстве, его контрольно-измерительный материал. Я участвую в проверке двух экзаменов: истории и обществознания. Изменения по истории довольно серьёзные. В целом ЕГЭ стал менее объёмным, но чуть более сложным», – подчеркивает Олег Фёдоров.

директор Сибирского института управления филиала РАНХиГС Олег Федоров

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов в свою очередь отметил, что «к 2021–2022 году две трети выпускников 9 классов уходят из школы. Они не будут сдавать ЕГЭ, они пойдут в колледжи, и по статистике в вузы переходят 20 процентов выпускников. Это означает, что ЕГЭ – проблема меньшинства».

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов

При этом Олег Фёдоров считает, что ЕГЭ это прогрессивная форма, но нуждается в наполнении. «К сожалению, в России 70 последних лет не развивается такая отрасль знаний как психометрика. Это связано не с психологией, а с измерением достижения уровня образовательных результатов. И сейчас она только начинается возрождаться, поэтому есть шанс, что система образования достигнет такого уровня, который позволит говорить, что ЕГЭ не травмоопасен для ребёнка и полезен для проверки освоения школьной программы», – говорит он.

Действительно, при сдаче экзаменов и дальнейшем поступлении важно заранее подготовить ребёнка ко всем трудностям, которые ждут его впереди. Оценивая важность участия родителей в вопросе выбора будущей профессии и необходимости высшего образования как такового, некоторые эксперты высказали личное мнение.

HR-директор компании «Зарплата.ру» Вера Маневич

«Как родители одиннадцатиклассника мы выбирали, куда будем поступать. Когда нет уверенности, обычно выбирают между учёбой в колледже, институте или работой. Если родители видят, что у ребёнка есть желание и возможности, то, конечно, надо стремиться пробовать поступить в вуз. Но стоит отметить, что сейчас у многих детей и их родителей нет стратегии и общего понимания того, какие у ребёнка есть способности, где и как он может их применить в жизни», – рассказывает HR-директор компании «Зарплата.ру» Вера Маневич.

Декан факультета «Управление процессами перевозок на ж/д транспорте», кандидат технических наук, СГУПС Александр Климов солидарен с коллегой. По его словам, высшее образование не должно быть у всех на 100 %. Есть категория людей, которые после школы хотят работать, освоить профессию, и это нормально.

Декан факультета «Управление процессами перевозок на ж/д транспорте», кандидат технических наук, СГУПС Александр Климов

Однако, несмотря на традиционное стремление многих к получению диплома о высшем образовании, сегодня всё больше людей сомневаются в его необходимости.

Исследование аналитиков Высшей школы экономики выявило причины, по которым родители отказываются от поступления детей в вузы. Опрос был проведён среди 622 семей, где есть школьники с 8 по 11 класс, а также 32 575 студентов из 80 регионов. Согласно полученным данным, более 80 % родителей хотели бы, чтобы их дети получили высшее образование, а 35 % семей готовы отказаться от поступления детей в вузы из-за высокой стоимости обучения.

В связи с этим эксперты постарались определить, какие сложности сегодня чаще всего возникают при поступлении в вуз.

«Сложность одна – непонимание своей личностной траектории, но я здесь не согласен с тем, что это плохо. Нет ничего страшного в том, что человек свой выбор сделает в 20-21 год, не надо семнадцатилетнего выпускника привязывать кандалами к профессии. Сейчас основная проблема – принятие решения неосознанно, под влиянием родителей, поэтому мы стараемся обеспечить широкую, качественную подготовку специалистов для того, чтобы студент закончил бакалавриат. Человека нельзя чему-то научить, мы можем только создать ему условия и помочь», – говорит Олег Фёдоров.

Вера Маневич считает, что «сложности у каждого могут быть разные, но важно вести диалог с детьми».

В Новосибирской области, по данным на 1 октября 2021 года, в сфере высшего образования насчитывалась 21 образовательная организация, включая филиалы, три из них – частные. Такие цифры приводит Новосибирскстат со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России. О том, как выбрать профессию и подготовить детей к поступлению в нашем регионе, участники дискуссии отвечают по-разному.

Вера Маневич уверена, что важно постоянно учиться и развиваться. Профессия не имеет значения, если ты способен обучаться, то всегда будешь востребован.

Для того чтобы помочь ребёнку определиться с выбором профессии, Олег Фёдоров предлагает внедрить профессиональную пробу активностей. Иногда очень важно просто привести ребёнка в правильное место: вуз или центр профориентации, где-нибудь ему обязательно понравится. Если человек видит себя в общении с людьми, то нужно выбрать сферу коммуникации. Однако не все выпускники школы умеют коммуницировать, поэтому задача вуза – научить общаться.

Сергей Чернышов делает выбор в пользу профориентации, и чем раньше, тем лучше – с 7-8 класса.

По словам Веры Маневич, последние 3-4 года от 30 до 50 % выпускников работают по специальности. С приходом пандемии на рынке возник коллапс. Работодатели нуждаются в рабочей силе, и иногда менеджерам приходится становится курьерами.

Александр Климов выступает за сохранение системы распределения. Она до сих пор есть, в СГУПСе – 10 факультетов, среди них – 5 технических факультетов с подготовкой по специалитету и бакалавриату, где дается конкурентное образование.

«Благодаря распределению мы устраиваем на работу практически 95 % выпускников. Проблема в том, что мы готовим руководителей, но не все до них вырастают, начинают работать с начальных должностей и не все выдерживают карьерограмму, рассчитанную, как правило, на 3-4 года. У нас есть две волны распределения, которое проходит для всех студентов вне зависимости от формы обучения (бюджет, платное или целевое обучение). При поступлении по целевому договору студенты занимают бюджетное место, когда за них платит государство, работодатель дополнительно предлагает им свою форму поддержки и программу подготовки, с ними занимаются ведущие специалисты с производства», – поясняет Александр Климов.

Декан факультета «Управление процессами перевозок на ж/д транспорте», кандидат технических наук, СГУПС Александр Климов, директор Сибирского института управления филиала РАНХИГС Олег Федоров

По данным Олега Фёдорова, у РАНХиГСа есть запрос работодателей из муниципальных органов власти по Новосибирской области, из аппарата правительства. «Нам предлагают порядка 500 вакансий. Здесь у выпускника есть выбор, которого нет в распределении. Примерно 20 процентов видят себя в госслужбе. В этом контексте стоит отметить нацпроект «Образование», где каждый может получить дополнительное образование. В прошлом году мы обучили до 45 тысяч человек по всей стране, которые получили дипломы о переподготовке», – отмечает он.

Во время беседы участники круглого стола не обошли одну из главных тем – пандемию, и последовавшую за ней тенденцию к развитию цифровизации в сфере образования.

Вера Маневич высоко оценивает перспективу цифровизации в разных областях – от управления бизнеса до дистанционного образования.

Александр Климов признаёт, что новые реалии сложно применять при подготовке технических специалистов.

«Мне кажется, что мы сильно переоцениваем своё место в образовательном процессе. Наш эмоциональный контакт обучает, а всё остальное играет опосредованную роль. Базовая аксиома педагогики: человек всему учится сам, научить, значит создать условия. Пандемия – это не техническая революция, а аксиологическая, когда происходит осмысление образования, как процесса самообразования. И студенты начали это понимать», – говорит Олег Фёдоров.

«95 процентов работников сферы образования скажут: слава богу это всё закончилось, мы снова пойдём заниматься тем, чем всегда занимались. Две трети преподавателей не умеют ничего, кроме как читать лекции, если им скажут разработать гибридный курс, то они не смогут», – уверен Сергей Чернышов.

«Потому что лекцию читать проще, – считает Олег Фёдоров. – 1,5 часа говорить на знакомую тебе тему проще, чем придумать систему, организовать деятельность, мотивировать. Когда вузы появились, не было книг, преподаватель был источником, носителем. Культура развилась сотни лет, теперь мы как преподаватели всё время конкурируем за внимание студентов с более удобными и комфортным образом получения цифровой информации».

Подводя итоги круглого стола, эксперты высказали свою оценку будущих перспектив развития в сфере образования.

«Есть тенденции, которые я оцениваю как плохие и хорошие. Плохая в том, что система образования, все сферы общественной жизни унифицируются, регулируются. При этом частное образование не имеет таких возможностей как государственное, оно обязательно должно развиваться», – отмечает директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов, HR-директор компании «Зарплата.ру» Вера Маневич

Директор Сибирского института управления филиала РАНХиГС Олег Фёдоров подробнее рассказал о проекте «Приоритет-2030». «Это проект диверсификации наших образовательных программ. В 2022 году мы запускаем «Широкий бакалавриат», когда студент может изменить траекторию подготовки после второго курса. Первые два года студенты учатся по одной образовательной программе, а потом у них есть выбор. Широкий бакалавриат, в отличие от многопрофильного бакалавриата, предполагает разные сферы профессионального применения, он больше не академический, а многопрофильный, прикладной. Первый набор в этом году уже случится».

«Мы работаем по традиционным нашим направлениям, с учетом появляющихся новых технологий и тенденций развития транспортной системы, открываем новые образовательные программы и профили, связанные с транспортом, логистикой. В этом году абитуриентам предлагается порядка 10 новых программ, на которые можно поступить», – заключает Декан факультета «Управление процессами перевозок на ж/д транспорте», СГУПС Александр Климов.

HR-директор компании «Зарплата.ру» Вера Маневич отмечает, как меняется взгляд на сам процесс получения образования. Родители были вынуждены задуматься о его качестве. Появилась осознанность – дети сами начинают задавать вопрос: «Как ты думаешь, мама, кем я могу быть?». Такая система в садиках, школах, вузах будет работать.

Обобщая сказанное участниками беседы, сегодня многочисленные образовательные проекты находят себя в тенденциях к саморазвитию и унификации знаний, программ и технологий. Однако представителей каждого следующего поколения объединяет какое-то стремление – нынешние пятиклашки похожи друг на друга в жадном изучении всего и сразу.

Молодые родители прочат своим детям будущее чемпионов, но почему-то в большинстве своём получаются обычные дети, мечтающие о лучшем будущем и успешной карьере. Поэтому так важно определиться, чем именно они хотят заниматься, понять, как они смогут применить свои знания.

По мнению широкого круга специалистов из разных областей – от науки до промышленности, действующую систему образования необходимо модернизировать – привлекать внимание молодого поколения к фундаментальным знаниям, развивать аналитические навыки и общую эрудицию, при этом помогая ученику справиться со всеми сложностями, возникающими на пути, уделить особое внимание здоровью детей и их безопасности. Учитывая актуальные требования к квалификации учителя, интегрировать в программы обучения цифровые технологии и повысить престиж труда учителя в обществе.

Сегодня важно развивать качество образования в каждом селе и городе по всей стране для создания эффективной системы, которая будет направлена на формирование нашего общего будущего так, чтобы каждый ребёнок нашёл в нём себя и своё призвание.