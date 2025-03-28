Православные активисты обвинили бывшего вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову в оскорблении чувств верующих

Православные активисты обратились в СК с жалобой на Анну Терешкову.

Православные активисты подали жалобу в следственные органы на директора Новосибирской филармонии, бывшего вице-мэра города Анну Терешкову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, представители общественного движения «Сорок сороков» усмотрели в поздравительном видеоролике, размещённом Терешковой в социальных сетях, глумление над религиозным символом.

Активисты обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить видеоматериал и рассмотреть вопрос о привлечении экс-чиновницы к ответственности за возможное оскорбление чувств верующих.