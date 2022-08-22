Гимн перед уроками, школьники-оппозиционеры и фейки от учителей: глава Минобра НСО Сергей Федорчук призвал к цифровой гигиене

Фото Руслана Махова / Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал о стоимости сборов детей к школе, возбуждённом уголовном деле на педагога из Новосибирска и о том, что такое «цифровая гигиена».

Сергей Владимирович, в 2022 году вопрос о сборах ребенка в школу вновь в топе августовских новостей. По данным некоторых сайтов, минимальный бюджет, на который стоит ориентироваться родителям, пятнадцать тысяч рублей. В эту сумму заложена покупка канцелярских принадлежностей, форма и рюкзак. На ваш взгляд, возможно ли со стороны государства как-то регулировать цены на эти товары, и как бы вы прокомментировали ситуацию ценами вообще?

В рамках рыночной экономики регулировать цены невозможно. В советское время с этим было проще: было несколько видов ручек, карандашей, рюкзаков, и на все были одинаковые цены. Мы же стремились построить капитализм? Вот мы его построили. А при капитализме условия диктует рынок. К учебному году ценники выросли, так как это востребовано, а первое сентября наступит и цены станут ниже.

Как вы прокомментируете скандалы с обязательной покупкой школьной формы? В СМИ Новосибирска фигурируют две известные компании, у которых руководство некоторых школ, со слов родителей, настоятельно рекомендует покупать форму.

Форма не является обязательной. Это нужно запомнить раз и навсегда. В уставах школ могут быть прописаны стандарты, которые учебное заведение предъявляет к обучающимся. Конкретно, может быть указано, что внешний вид учеников должен быть следующим: белый верх, черный низ. Но это не означает, что родители должны покупать форму у каких-то конкретных производителей и руководство школ не имеет права настаивать на этом. Родители должны следовать рекомендациям, которые прописаны в уставе, но не более того. Необходимо на уровне родительских сообществ поднимать эти темы и договариваться. Если кто-то может позволить купить комплект за пять тысяч рублей, то пусть покупает, а если кто-то нашел дешевле, то пусть покупает в том месте, где дешевле. Это все на усмотрение и возможности семьи.

Есть мнение, что руководство школ имеет устные договоренности с руководством конкретных компаний, которые продают школьную форму и, соответственно, оно (руководство) получает какие-то бонусы от того, чтобы вся форма была приобретена у них. Известно ли вам что-то об этом?

Мне таких фактов представлено не было. Если подобные случаи вскроются, то я, как руководитель системы образования, об этом честно скажу.

А зачем вообще нужна эта форма? Пусть школьники одеваются так, как им нравится, ведь одежда – это один из способов самовыражения.

Форма – это элемент объединения учеников: ведь в одной школе могут учиться дети из очень обеспеченных семей и дети, в семьях которых очень скромный бюджет. Форма (или ее элементы) позволяют нивелировать подобные отличия. Есть ведь еще нормы приличия и уместности: мы же не можем позволить себе пойти в театр в шортах и мятой футболке? Хотя, наверное, можем, но это не есть хорошо, потому что для посещения театра принят определенный дресс-код. Так и для школы — должны быть общепринятые правила и культура поведения.

Слышали ли вы что-то о случае с Ириной Толмачевой и уголовном деле, которое возбудили в отношении неё? Это педагог из Новосибирска, которого обвиняют в намеренном распространении фейков о вооруженных силах России.

Да, слышал. Я считаю, что если ты живешь в стране и понимаешь существующую реальность и те обстоятельства, в которых находится твоя страна, то ты должен быть аккуратным в определенных вещах. Тем более, работая в сфере образования.

Если ты хочешь бороться с определенными вещами (я, правда, не знаю, против кого или чего боролась Ирина) и против системы, то ты должен быть готов к тому, что система, которая олицетворяет интересы большинства, может предъявить тебе какие-то обвинения.

А раз Ирина решила выступать не в учительской плоскости, а в политической, будь быть готовым отвечать. Мне ее искреннее жаль, но на мой взгляд, нужно уметь нести ответственность за слова, высказанные публично.

Учитель, в данном случае – это не только государственный служащий, это человек, который занимается созиданием души тех детей, которых тебе доверили родители. У родителей могут быть другие взгляды и то, что преподаватель несет в пространство может пагубно сказаться на конкретной семье, на конкретном человеке. Если ты хочешь публично высказывать свои мысли и критиковать, то тогда уходи из школы и становись журналистом, депутатом, писателем или блогером и высказывайся. Профессия педагога предполагает определенную ответственность и рамки, за которые не нужно выходить. Поступок Ирины не этичен по отношению к профессии и к согражданам, так как она является представителем государства.

На подобные высказывания вам могут возразить и начать рассуждать о том, что это нарушение свободы слова и свободы в выражениях своих мыслей

Это не так. Вы же мне задаете любые вопросы, и я на них отвечаю. Да, вы говорите о том, что я могу на них не отвечать, если они покажутся мне не удобными. Вот это и есть свобода слова. Такой свободы слова, как в России, за границей нет. Да, сейчас принят ряд законов, которые регламентируют ответственность за свои слова. Вы вспомните, еще несколько лет назад у нас такая «развлекуха»: пиши, о ком хочешь и что хочешь и никакой ответственности не будет.

Как вам кажется, почему скандалы с формой и канцелярией, история с возбуждённым уголовным делом получают такую широкую известность и с таким удовольствием обсуждаются в обществе и СМИ? Почему бы вашему министерству не инициировать какую-то большую пиар – компанию и не рассказывать о достижениях школьников и студентов. Ведь у нас много талантливых ребят, которые успешны и в России, и за ее пределами?

Мы много об этом говорим, но это в информационной повестке не востребовано. Приведу простой пример: мы на днях презентовали «Народную летопись» — это книга о природе НСО, о местных легендах, памятниках археологии и архитектуры. В книге три тысячи авторов – это обычные люди: взрослые и дети, которые написали про своих бабушек и дедушек, рассказали о своих семьях. И я не вижу, чтобы в СМИ об этом говорили. Зато негативная информация разлетается молниеносно. Это говорит о том, что чем резонанснее событие, тем это более интересно людям. Людям не всегда интересны позитивные новости. Я думаю, что в обществе со временем будет запрос на хорошее. Просто нужно, чтобы прошло время.

В связи с проведением специальной военной операции (СВО) — будут ли внесены изменения в системы образования? На днях прошла информация, что несколько депутатов ГД выступили с инициативой привлечения военных, которые принимают участие в СВО, к преподаванию в школах таких предметов, как ОБЖ или история. Не кажется ли вам, что подобные инициативы излишними?

У нас нет в системе образования такого, что можно просто прийти и начать вести уроки. Люди после службы должны пройти переподготовку или получить педагогическое образование и после этого они могут начать работать в школе. У нас в стране много примеров, когда бывшие военные заканчивали службу в вооруженных силах, получали специальное образование и преподавали. Я знаю таких людей лично. Но просто так прийти в школу и преподавать нельзя.

Сейчас у нас появился такой формат «Разговоры о важном», в рамках которого мы поднимаем разные темы, в том числе и тему о СВО и о защите Отечества.

Более того, с нового учебного года во всех школах будет церемония поднятия и выноса флага, исполнения гимна. И я считаю, что это нормально: символы государственной власти необходимо знать каждому гражданину.

Любой человек должен уважительно относиться к своей Родине. Уважение к гимну нужно воспитывать. Люди должны привыкнуть к тому, что слушать гимн стоя – это нормально, знать слова гимна – это нормально и петь гимн – это нормально. И защищать Отечество — это нормально.

Смотря как его защищать...

Можно пойти служить, можно врачом работать, можно учителем. Это все тоже защита Отечества. Иногда врач, спасающий человека, он защищает свою страну не меньше, чем военный с оружием в руках.

Если школьники, которые негативно относятся к СВО и публично высказывают свою позицию, критикуют власть – необходимо ли со стороны государства их наказывать? Например, ученик 10 класса на своей странице в соцсети написал пост с осуждением действий российских военных — как на это нужно реагировать?

Я считаю, что в таких случаях с человеком нужно составлять разговор и объяснять. Наказывать за это несовершеннолетних точно не нужно. Нужно помогать понять правду и разбираться, против чего протестует конкретный ученик. И после этого провести определенные воспитательные беседы. Человек имеет право на свою точку зрения? Да! И это право нужно защищать. Но мы ни в коем случае не должны обвинять человека в предательстве, если увидели такой пост. Школа и родители должны отреагировать, провести воспитательные беседы. Мы руководителям образовательных учреждений регулярно говорим о том, чтобы они объясняли детям: что можно писать в Интернете, а что нет. Это цифровая гигиена. Самое страшное, если от постов в соцсетях школьник перейдет к действию.

Если пятиклассник вас спросит о патриотизме, то как ему расскажете об этом?

Патриотизм — это уважение к собственной истории.

Как вы относитесь к мнению тех, кто говорит о любви к своей стране и не любви к государству? Под словом «страна» имеется ввиду история и прошлое, а под словом «государство» подразумевается власть в целом и отдельные руководители в частности.

Люди имеют право на любое мнение, но я считаю такие рассуждения глупыми. Можно отрицательно относиться к определенным чиновникам и к власти вообще, но для меня государство, как форма существования страны и сама страна – неразделимы. Россия всегда была и будет империей, так как наша страна – многоконфессиональна, многонациональна и она огромна по своим размерам. И ей быть не империей – невозможно. Под империей я понимаю не монархию, как форму правления, а то, что мы не моногосударство: на нашей территории проживает сотни народов и национальностей, которые исповедают разные религии и которые живут в разных культурных плоскостях. И все это объединено одной общей территорией. Российская культура и цивилизация очень своеобразны и отличаются от других культур. И отличие это в том, что у нас есть масса различных явлений, которых нет ни на Востоке, ни на Западе. Мы объединяем в себе различные начала. И это хорошо. Но у нас есть одно общее – это русский язык, который служит универсальным средством общения и понимания.

Кстати, о языке. Как вы относитесь к тому, что сейчас русский язык меняется? Все чаще девушки обижаются, когда к ним обращаются без употребления феминитивов: не журналист, а журналистка; не писатель, писательница и так далее.

Нормы языка определяются самими людьми. Язык – это живой организм. Нужно отталкиваться от того, как говорит большинство. Большинство населения пока не приняло феминитивы. Язык живет по своим законам и не нужно вмешиваться и сломя голову нестись менять нормы языка, потому что какой-то отдельной девушке не понравилось, что ее назвали блогерша, а не блогерка. Пройдет время и посмотрим, какие новые слова приживутся и войдут в язык, а какие забудутся и уйдут. Если определенной группе нравятся феминитивы, то пусть будут.

Давайте в конце разговора о вас, как о человеке поговорим. Есть ли какие-то книги, которые вы недавно прочли и эти книги произвели впечатление? Может быть, посмотрели какой-то фильм или сериал и хотите порекомендовать?

Я для себя открыл Владимира Даля как писателя, а не составителя словаря. Всем рекомендую к прочтению. Не так давно перечитал «Одиссею капитана Блада». Я очень люблю советский кинематограф и часто смотрю фильмы этого периода. На днях пересмотрел «Убить дракона» Марка Захарова — это шедевр. Всем советую этот фильм. Особенно меня потряс финал. Из сериалов мне очень нравится «Ликвидация».

Беседовал Руслан Махов