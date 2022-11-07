В Новосибирске вместо остановки на НИИТО появилась старая скамейка

Фото: t.me/teleact54
Новосибирцы обратили внимание на необычный остановочный павильон.
В Новосибирске в районе НИИТО вместо остановочного павильона появилась старая скамейка. Фото с остановки прислал местный житель в сообщество «АСТ-54».
На фото видно, что, предположительно, на этой же территории недавно уложили свежий асфальт. Кто поставил скамейку вместо привычного остановочного павильона — местные жители или рабочие — не сообщается.
Тем временем, в комментариях жители Новосибирска критикуют появление скамейки в месте, где должна быть остановка. Сибиряки отмечают, что в районе НИИТО нередко бывают пожилые или травмированные люди, которым необходим удобный павильон.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске на 17 трамвайных остановках появятся компактные павильоны. В Новосибирске на трамвайной остановке «Гипроуголь» на улице Трикотажной установили современный павильон. Всего в городе планируется установка 17 таких, сообщают в Центре организации дорожного движения.
Напомним, в Новосибирске пересмотрят вопрос о переименовании остановки "Площадь Свердлова".
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