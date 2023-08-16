В Новосибирской области за пять лет открыли 1119 спортивных объектов

Благодаря поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе за последние пять лет в рамках реализации комплексных программ создано 1119 объектов для физической активности и занятий спортом. Построены крупные спортивные объекты, в том числе в 2022 г. открыт универсальный манеж в наукограде Кольцово, стадион в Куйбышеве, спорткомплекс в городе Обь, завершено строительство Многофункционального ледового дворца «Сибирь-Арена».

Вопросы строительства и модернизации спортивных объектов рассмотрел губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания в Доволенском и Каргатском районах региона. В нём также принял участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

В Довольном 16 августа начал работу современный спортивный комплекс – лыже-роллерная трасса, о котором более 10 лет мечтали местные жители – любители здорового образа жизни. Она построена во исполнение поручений Андрея Травникова, данных в ходе рабочих поездок в Доволенский район. Трасса предназначена для круглогодичных тренировок лыжников.

В этот же день в Довольном был торжественно открыт ещё один спортивный объект – физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк». Андрей Травников поблагодарил жителей района за инициативу, которая привела к его созданию.

«Доволенцы многое делают сами, многого добиваются не только в спорте. Мы присутствуем на объекте ФОЦ «Сибиряк», который сделан инициативой и силами жителей Доволенского района. Доволенцы всегда добиваются своего. Желаю вам успехов и побед!» – сказал он.

На капитальный ремонт центра выделены средства из областного и местного бюджетов. В бывшем промышленном здании оборудованы тренажерный и спортивный зал для занятий различными видами единоборств. Физкультурно-оздоровительный центр оснащён современным спортивным оборудованием. Открытие центра «Сибиряк» создает надёжную основу для развития в Доволенском районе таких спортивных дисциплин как самбо, пауэрлифтинг, армрестлинг, гиревой спорт.

Также глава региона обсудил с представителями района возможность строительства в Довольном физкультурно-оздоровительного комплекса для летних видов спорта: мини-футбола, волейбола, легкой атлетики.

В Каргате Андрей Травников ознакомился с возможностями местного стадиона, рассмотрел вопрос реконструкции беговых дорожек, оборудования футбольного поля искусственным покрытием.