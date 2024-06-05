Медицина глазами сибирских СМИ: продолжается прием заявок в традиционную номинацию «Здоровье»

Ключевыми приоритетами государственной политики в области здравоохранения являются обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, повышение продолжительности жизни, активное долголетие. На достижение этих задач нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который будет запущен в 2025 году по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети», – подчеркнул глава государства.

Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» станет развитием действующего до конца 2024 года нацпроекта «Здравоохранение» и будет охватывать все сферы здравоохранения – от первичного звена до реабилитации, включая спорт. Основная цель нацпроекта – достижение к 2030 году уровня ожидаемой продолжительности жизни не менее 78 лет в целом по стране.

В регионах Сибирского федерального округа органами власти ведется работа по планомерному развитию отрасли здравоохранения. За последние годы существенно укрепилась материально-техническая база региональных и муниципальных лечебных учреждений, повысилась доступность высокотехнологичной медпомощи, проводится массовая диспансеризация и вакцинация населения.

Сибирские средства массовой информации традиционно уделяют особое внимание теме здравоохранения. В номинацию «Здоровье» Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются публикации о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» и в перспективе «Продолжительная и активная жизнь», о мерах по повышению доступности и качества медицинских услуг, в том числе экстренной и высокотехнологической медпомощи, сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни. В конкурсе могут участвовать работы о комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и повышении квалификации медперсонала. Кроме того, в номинацию допускаются конкурсные публикации о разработке прорывных методов лечения, использовании цифровых технологий в медицине.

Особое внимание заслуживают материалы о медико-психологической реабилитации российских военнослужащих и работников правоохранительных органов, участвовавших в боевых действиях или выполнявших специальные задачи; о труде врачей и медицинских работников, которые самоотверженно борются за спасение жизней участников специальной военной операции.

Для участия в конкурсе «Сибирь.ПРО» принимаются журналистские материалы, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».

Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».

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