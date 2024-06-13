Участники конкурса «Сибирь.ПРО» освещают сложный труд тех, кто освещает наши дома

Энергетика на сегодняшний день является одной из стратегических отраслей, она во многом определяет конкурентоспособность и скорость роста экономики страны.

Российское государство является одновременно крупным производителем, потребителем и экспортером всех видов углеродных энергетических ресурсов, а также одним из мировых лидеров в атомной энергетике и гидроэнергетике.

Регионы Сибирского федерального округа обладают богатейшим запасом топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов и вносят существенный вклад в развитие энергосистемы страны. Сибирские энергетики стабильно обеспечивают растущие потребности внутреннего рынка и решают сложнейшие задачи по модернизации объектов генерации, применению инновационных технологий, повышающих надёжность снабжения потребителей и соответствующих современным экологическим стандартам. Особое внимание уделяется направлению альтернативной энергетики, которая в перспективе обеспечит энергией население отдалённых и труднодоступных территорий округа.

Генеральный партнер Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ПАО «Россети Сибирь» в этом году представило на конкурсе обновленную номинацию «ПРОфессия энергетик». Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о профессиональной составляющей в энергетике как отрасли. К рассмотрению принимаются публикации, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий энергетической сферы, повышение их престижа в обществе; демонстрацию возможностей и перспектив, открывающихся перед молодыми кадрами, окончившими высшие учебные заведения России по направлению энергетика.

Ускоряющиеся перемены в современном обществе, обусловленные развитием технологий, диктуют новые правила работы энергокомпаний, которые всегда нуждаются в высокопрофессиональных специалистах. Особое внимание жюри готово уделять работам, романтизирующим профессию энергетика, акцентирующим важность труда специалистов электроэнергетической отрасли, ежедневный героизм сильных и скромных представителей технических профессий – инженеров, электромонтеров, слесарей, механиков, водителей, машинистов и др. Учредителем номинации высоко оценивается объективность контента, использование современных трендов коммуникации с читателем, яркость и легкость изложения ключевой идеи.

ПАО «Россети Сибирь» – дочернее предприятие ПАО «Россети», крупнейшего оператора электрических сетей в России. В структуру компании входят филиалы, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

«Электросетевой комплекс сибирских регионов требует не только профессионального, но и самобытного, яркого освещения. На конкурсе мы отмечаем самые талантливые работы сотрудников медиа, которые рассказывают читателям, слушателям и зрителям о жизни отрасли. Обновленная номинация посвящается прежде всего людям, настоящим профессионалам, благодаря которым энергетика остается драйвером развития наших регионов», – отметила член жюри проекта, директор по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Анастасия Распопина.

В 2023 году победители конкурса «СибирьПРО» в рамках XIII «Сибирской медиа-недели» посетили объекты генерального партнёра проекта ПАО «Россети Сибирь» в Красноярске – Центр управления сетями и подстанцию «Городская». Корреспонденты региональных изданий и телеканалов смогли пообщаться с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером компании «Россети Сибирь» Игорем Сорокиным и директором по развитию дополнительных услуг и сервисов Русланом Неволиным.

В рамках девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжается прием заявок. Принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».

Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».ИНН 5406004291. erid: LjN8JwMQf