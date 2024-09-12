Появился список из 10 фильмов, которые были запрещены в СССР

Советская кинематография богата на выдающиеся произведения, многие из которых в свое время подвергались жесткой цензуре. Сиб.фм подготовил список из 10 известных фильмов, которые были запрещены в СССР.

1. Бежин луг (1937, реж. Сергей Эйзенштейн)

В произведении Ивана Тургенева «Бежин луг» описываются крестьянские дети, собравшиеся у костра. На фоне этого разворачиваются события картины Эйзенштейна, где центральной фигурой становится Павлик Морозов.

Короткометражка о Павлике Морозове была подвергнута критике за политическую несостоятельность и отсутствие художественной ценности. Фильм так и не был завершен и оставлен в архиве.

2. Одинокий голос человека (1978, реж. Александр Сокуров)

Никита Фирсов, вернувшись домой после Гражданской войны, сталкивается с трудностями и воспоминаниями о прошлом. В его жизни появляется Любовь, простая девушка, о которой он решает заботиться. Фильм Александра Сокурова был снят в учебной студии ВГИКа.

Мрачная драма была заблокирована за пессимистическое восприятие жизни. В прокат фильм попал только в конце 1980-х.

3. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж (1967, реж. Андрей Кончаловский)

Ася влюблена в Степана, который не готов взять ее в жены. Несмотря на это, она решает родить от него ребенка. Когда в ее жизни появляется мужчина из города с предложением руки и сердца, Ася отвергает его ради своей любви.

Лента была запрещена из-за «аморальности» картины. Позже, в 1987 году, фильм вышел в прокат. В 1989 году Андрей Кончаловский был удостоен премии «Ника» за лучшую режиссерскую работу. Однако история Аси на этом не закончилась. В 1994 году автор снял продолжение под названием «Курочка Ряба».

4. Проверка на дорогах (1971, реж. Алексей Герман)

Иван Локотков, бывший сельский милиционер, теперь возглавляет партизанский отряд в оккупированной фашистами области. С нехваткой продовольствия ему предстоит рискованный план по захвату вражеского эшелона, и в этом ему помогает Лазарев — человек, которого немцы очень хорошо знают.

Фильм был снят с показа за якобы «негативное изображение» Красной армии, однако позже картина была выпущена и удостоена множеством наград.

5. Долгие проводы (1971, реж. Кира Муратова)

Женщина посвятила свою жизнь сыну, который теперь вырос и отправляется к отцу на лето. Вернувшись, он начинает вести себя иначе, и вскоре выясняется, что юноша хочет уехать.

Эта драма была заморожена на многие годы из-за «буржуазных» и «аморальных» героев, ее показ состоялся лишь в годы перестройки.

6. Иван Грозный (1944, реж. Сергей Эйзенштейн)

Иван Грозный принимал сложные и зачастую жестокие решения ради сохранения государства. При этом его неуверенность в некоторых моментах порой приводила к сомнительным поступкам.

Первая часть фильма вышла в 1945 году и сразу же завоевала любовь зрителей, включая самого Сталина. Однако вторая часть была запрещена. По распространенному мнению, это произошло по инициативе самого Сталина, который увидел в фильме параллели между Иваном Грозным и собой.

7. Тема (1979, реж. Глеб Панфилов)

Столичный писатель, потерявший мотивацию, отправляется в провинцию в поисках новых идей. Здесь он сталкивается с совершенно другими людьми и становится свидетелем настоящей любви, что вдохновляет его на перемены.

Драму о творческом кризисе столичного писателя запретили за критику советского режима. Премьера состоялась только в 1986 году. Спустя год картина завоевала главный приз на Берлинском кинофестивале.

8. Интервенция (1968, реж. Геннадий Полока)

В 1919 году в Одессе большевики пытались вести агитацию среди французских граждан. Самым ярким и убедительным оратором был Степанов. Люди ждали от него решительных действий. Женя, вдохновленный речами этого героя, мечтал стать революционером. Однако он предал своего учителя.

Приключенческая комедия о революционных событиях в Одессе была запрещена за насмешку над советскими идеями. Показы фильма начались только в 1987 году. Интересно, что одну из главных ролей в нем сыграл Владимир Высоцкий, но за время простоя пленки с его голосом были испорчены. Поэтому в некоторых сценах музыку Высоцкого озвучивал Алексей Булдаков.

9. Родник для жаждущих (1965, реж. Юрий Ильенко)

Лев Сердюк остался один — его жена и сын погибли, а другие дети не желают общаться с ним. В родном селе нет жизни, и Сердюк принимает решение умереть.

Из-за наличия абстрактных и сюрреалистических элементов фильм был снят с проката. Но благодаря усилиям создателей был сохранен.

10. Агония (1981, реж. Элем Климов)

В 1916 году Россия переживает кризис. Николай II не справляется с обязанностями, и на фоне этого появляется старец Распутин, который начинает приобретать власть над царем.

Историческая картина о Распутине долгое время не могла выйти на экраны из-за противоречивой трактовки персонажей. Даже после завершения съемок, режиссер Климов не смог добиться широкого проката своего фильма и был вынужден продать его во Францию. Первый показ картины в СССР состоялся только в 1985 году.

Эти фильмы показывают сложные отношения между искусством и политикой в СССР, когда режиссеры пытались раскрывать острые темы, что часто противоречило официальной идеологии.