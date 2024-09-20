Питчинг добровольческих проектов: как улучшают социальную сферу Новосибирска уже сегодня

В Новосибирске в рамках II Конференции Женской Ассамблеи Новосибирской области — «Новосибирь: женское лидерство. Социальная ответственность» прошел питчинг добровольческих проектов и презентация волонтерских инициатив.

На мероприятии спикерами выступили представители социального бизнеса, организаторы муниципальных, частных и коммерческих организаций, занимающиеся реализацией собственных проектов. Федеральные и региональные эксперты – представители Государственной Думы, Общественной палаты РФ, крупных благотворительных фондов и государственных структур. Модератором стал Сергей Викторович Голубев, генеральный директор ООО «Фонд социальных инвестиций»: «Я вчера посмотрел на проекты, которые будут представлены сегодня. Действительно очень интересные, яркие, достойные технологические решения социальных проблем, которые есть смысл рассматривать публично, развивать и масштабировать. И вот сегодня у нас как раз такая цель».

Питчинг добровольческих проектов – это новые идеи для общественного блага. Мероприятие стало платформой для представления инновационных разработок, направленных на решение социальных проблем и улучшение жизни общества, поддержкой проектов на федеральном уровне. На сегодняшний день темой конференции стала социальная ответственность. По словам представителей муниципалитета, «одна из приоритетных задач сейчас – именно повышение социальной ответственности. Социальная ответственность – это движущая сила, которая позволяет быть уверенными в своем безопасном и стабильном будущем».

Ирина Владимировна Кива, председатель Президиума Женской ассамблеи, заявила о важности подобного мероприятия:

«На предыдущей площадке, где мы собирали руководителей малого, среднего и крупного бизнеса и обсуждали, что такое лидерство, не только женское, и презентовали кадровую школу лидерства, я услышала, насколько заинтересованность есть в совместных коммуникациях и увидела это в глазах людей – это очень важно. Наша с вами задача – не только презентовать проекты, запустить их, но вокруг этих проектов объединить как можно больше людей, которые будут пользователями и которые получат нашу поддержку, а наша поддержка может выражаться во всем, в добром слове, в консультационных услугах, по юридических, социальных, в ответах на вопросы».

Во время питчинга были представлены инновационные лидеры-проекты, которые уже работают на территории Новосибирска и области: реабилитационные и адаптационные программы «Инклюзивный бал», «Горный Алтай. Перезагрузка», «Активатор общения», «Лига особенных героев», «Здесь и сейчас», волонтерский корпус «Солнечные добровольцы», образовательный центр «Школа юного ветеринара», студия стиля «Элегантный возраст», кинопроект «Теплое окно», разработка самого юного из спикеров – «Электромотоцикл специального назначения».

Несмотря на количество презентации, практически все проекты взяты под контроль участвующими, онлайн и лично, экспертами – оговорить детально, разработать план развития, масштабирования и позиционирования в федеральных программах. И не все они нуждаются в финансовой поддержке, основной проблемой выступающие и эксперты обозначили вопрос отсутствия коммуникации, отсутствия информированности – над этим и будет проводиться работа в первую очередь. Многие проекты также были рекомендованы к участию в федеральных премиях.

Важным уточнением об обязательной будущей плодотворной совместной работе стали слова начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Рамильевны Потаповой:

«Сегодня все мы здесь собрались, потому что нас объединила II Конференция Женской ассамблеи. Одна из приоритетных задач нашего государства – это создание условий для развития добровольчества. Те люди, которые находят в своем сердце силы создавать инициативы, объединять людей, направлять их, качественно помогать им, а порой даже и возвращать к жизни, это на самом деле дорогого стоит, заслуживает уважения, восхищения и, безусловно, обязательно поддержки со стороны государства.

Со своей стороны, я могу гарантировать, заверить точно, что департамент по социальной политике Мэрии города Новосибирска сегодня настроен максимально поддерживать все эти проекты».

Организаторы надеются, что такие мероприятия вдохновят больше людей на участие в волонтерской и социально-направленной деятельности и помогут создать устойчивые инициативы для развития общества. Также, подчеркнута важность создания платформы для обмена опытом и поддержки представителей социального предпринимательства.