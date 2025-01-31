В Новосибирской области пойманы и осуждены похитители жителя села

Суд признал Суханосова и его сообщников виновными в похищении человека и самоуправстве.

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор пяти местным жителям, похитившим и избившим своего односельчанина. Происшествие случилось ночью с 11 на 12 октября 2023 года.

Алексей Суханосов, генеральный директор ООО «Агро-Флора», узнав о возможной причастности жителя к краже удобрений, решил добиться признания через похищение. С сыном, двоюродным братом и знакомым он организовал "разговор" с пострадавшим, который закончился избиением и транспортировкой в автомобиле. Далее его отвезли на берег Оми, где насилие продолжалось, пока он не согласился признаться.

Суд приговорил Суханосова и его соучастников к лишению свободы на сроки от 5 лет 2 месяцев до 5 лет 8 месяцев в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.