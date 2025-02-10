18-летняя жительница Новосибирска продает девственность за 6500 долларов

Девушка призналась, что готова доказать невинность с помощью врачей.

Жительница Новосибирска продает девственность за 6500 долларов. Сибирячке 18 лет, её пропорции 94/68/94.

Девушка призналась, что готова доказать невинность с помощью врачей. Признается, что любит музыку, танцы, взяла курсы по хореографии. Владеет английским языком.

«Ещё я большая сладкоежка. Состояла в коротких школьных отношениях и все. (...). Комфортные условия для нас обоих, в физическом и психологическом плане. Разговор либо весёлое времяпровождение, чтобы лучше узнать друг друга и понять, возможно ли продолжение», — пишет сибирячка в своей анкете.

Девушка разместила объявление на сайт четыре дня назад. Сколько человек ей уже написали, не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что певица Ёлка зажгла на Матче звёзд КХЛ в Новосибирске.