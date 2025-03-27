Грядущее солнечное затмение 29 марта: когда и где наблюдать

29 марта жители России смогут стать свидетелями одного из самых захватывающих астрономических явлений — солнечного затмения. Это событие всегда вызывает смешанные чувства: от восхищения перед величием космоса до древнего инстинктивного страха перед исчезновением дневного света.

В момент затмения Луна частично или полностью перекроет Солнце, и привычный солнечный диск превратится в загадочную чёрную полусферу. В истории такие события вызывали тревогу у наших предков, но сегодня это отличная возможность для наблюдений и фотосъёмки. Рассказываем, что ждать от затмения 29 марта 2025 года и где его лучше всего увидеть.

Что такое солнечное затмение и его связь с коридором затмений

Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землёй и Солнцем, перекрывая свет звезды. Хотя размеры Луны несоизмеримо меньше солнечных (38 миллионов км² против 6 триллионов км²), её расположение в космосе позволяет создавать столь эффектные тени. Когда тень Луны накрывает Землю, мы наблюдаем частичное или полное затмение. Такие явления не только впечатляют своей красотой, но и напоминают о загадочности мироздания.

Настоящее затмение закроет так называемый коридор затмений, который начался 14 марта. Коридор затмений — это период, включающий в себя как лунное, так и солнечное затмение. Первое из них произошло 14 марта и совпало с Кровавым полнолунием, а завершится этот период солнечным затмением 29 марта. Следующий коридор откроется 7 сентября, предоставив астрономическим энтузиастам новые наблюдательные возможности.

Когда наблюдать затмение в России

Жители России смогут увидеть частичное солнечное затмение в субботу, 29 марта. Начало события ожидается в 11:50 по московскому времени, а его завершение — в 15:43. Максимальная фаза, когда затенение Солнца будет наиболее заметным, наступит в 13:47. Это даёт достаточно времени, чтобы подготовиться к наблюдениям и запечатлеть редкое явление.

Где затмение будет видно лучше всего

В этот раз наблюдателям из России особенно повезло — лучшие условия для наблюдения сложатся именно в нашей стране. Наиболее чётко солнечное затмение смогут увидеть жители северных регионов. В их числе — Мурманск, Архангельск, Кандалакша, Якутск, Сыктывкар, Улан-Удэ, Норильск, Горно-Алтайск и Таймырский полуостров.

Если вы планируете наблюдать затмение, учитывайте местное время. Например, в Улан-Удэ оно начнётся в 16:50, а в Норильске и Горно-Алтайске — в 15:50. Чем севернее вы находитесь, тем лучше будет видимость явления. Поэтому, если у вас есть возможность, отправляйтесь за город, где световое загрязнение минимально, и насладитесь этим завораживающим космическим спектаклем.