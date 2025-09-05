Леонид Слуцкий посетит Новосибирск с рабочим визитом

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Новосибирск 5 сентября 2025 года.

В программе визита — участие в экологическом субботнике на берегу реки Тула и молодежном фестивале.

С 09:40 до 10:50 политик присоединится к волонтерам на субботнике по очистке береговой линии по адресу ул. Тульская, 467. Мероприятие открыто для всех желающих.

Затем Слуцкий посетит Фестиваль Возможностей в лофт-баре «Подземка» (Красный проспект, 161 б), который продлится с 10:00 до 17:00. Мероприятие предназначено для молодежи от 14 до 35 лет и направлено на поддержку инициатив и обмен идеями.

