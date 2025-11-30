Электрички между Новосибирском и Обью возвращаются с 1 декабря

С 1 декабря в Новосибирске вновь запускают движение электропоездов по маршруту до Оби. Рейсы будут работать в обоих направлениях в часы пик, сообщили в Западно-Сибирской железной дороге. Там уточнили, что это позволит быстрее добираться между берегами без пробок.

В направлении Оби поезда будут следовать со всеми остановками, кроме платформы Левая Обь. Утренний рейс No 6355 отправится с вокзала Новосибирск-Главный в 6:50 и прибудет в Обь в 7:22. Вечерний поезд No 6357 отправится в 19:07 и прибудет в 19:37.

Обратные рейсы будут идти со всеми остановками. Электричка No 6356 отправится из Оби в 8:55 и прибудет в Новосибирск в 9:26. Вечерний поезд No 6358 отправится в 20:44 и прибудет на Новосибирск-Главный в 21:15.

Направление Новосибирск – Обь впервые появилось в 2016 году, однако через год его закрыли из-за низкого пассажиропотока. Ситуация изменилась после 2023 года — сейчас маршрут востребован у сотрудников промышленно-логистического парка.

Также напомнили, что от станции Обь ежедневно курсирует автобус No 4, на котором можно доехать до аэропорта Толмачёво.