Сегодня состоится запуск масштабного романтического проекта «Новосибирск влюбляется»

Открытие проекта пройдёт 30 ноября в 18:00 в баре «Руки вверх» и станет мероприятием знакомств, ориентированным на тех, кто хочет завести новых друзей или встретить свою любовь.

В рамках этого события все желающие смогут поучаствовать в популярной игре «Любовь с первого взгляда», знакомой многим.

Мероприятие будет посвящено живому общению между участниками, которые находятся в поиске новых дружеских или романтических отношений. Гостей ждёт насыщенная программа, включающая выступления музыкантов, работу зажигательных ведущих, а также розыгрыши призов от партнёров. Уютную атмосферу дополнит игристое вино, которое поможет гостям расслабиться и легко начать беседу даже с незнакомцами.

Организаторы рекомендуют всем, кто открыт для общения и готов к позитивным изменениям в своей личной жизни, принять участие в романтическом проекте. Вечер знакомств станет отличной возможностью для начала новых отношений.

Дата и время: 30 ноября, 18:00.

Место проведения: Бар «Руки вверх», Красный проспект, 37.

Новосибирск меняется! Новосибирск влюбляется!

Возрастное ограничение: 18+

