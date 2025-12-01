НКР повысило рейтинг НОВИКОМа до уровня AA.ru

Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг НОВИКОМа (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) с AA-.ru до AA.ru со стабильным прогнозом. Это обусловлено улучшением оценок диверсификации активов, достаточности капитала, рыночных позиций и системы управления банка. Повышение рейтинга подтверждает правильность выбранной акционером НОВИКОМа стратегии по поддержке опорных предприятий отечественной высокотехнологичной промышленности.

Эксперты НКР отметили, что НОВИКОМ занимает высокие позиции в банковской системе России. За последние 12 месяцев активы банка прибавили более 20%, а регуляторный капитал увеличился на 12%. Помимо этого, по итогам 9 месяцев 2025 года НОВИКОМ получил чистую прибыль в размере 22,3 млрд рублей – на уровне аналогичного периода прошлого года, а рентабельность капитала составила 25%. Сохранение высоких показателей банка ожидается агентством и в дальнейшем.

Одним из ключевых факторов повышения рейтинга стала всесторонняя работа с крупными корпоративными клиентами высокого кредитного качества. В соответствии со стратегией развития банк планирует увеличивать кредитный портфель на 7–10% ежегодно.

На повышение кредитного рейтинга банка также повлияла значительная поддержка акционера. При этом агентство отмечает рост диверсификации бизнеса за счет роста доли предприятий, не входящих в Госкорпорацию Ростех.

В отчете агентства подчеркивается, что НОВИКОМ продолжает поддерживать существенный запас капитала. При этом оценка его достаточности выросла и стала одним из факторов повышения рейтинга. НКР прогнозирует высокий уровень достаточности капитала банка на долгосрочном горизонте.

«Повышение кредитного рейтинга, которое стало вторым положительным рейтинговым действием со стороны НКР за текущий год, отражает не только оценку текущих финансовых результатов НОВИКОМа, но и нашу системную роль в развитии высокотехнологичных отраслей страны. Важно, что эксперты подтверждают устойчивость модели, которую мы реализуем при поддержке акционера, — модели стратегического взаимодействия с Госкорпорацией Ростех, долгосрочного партнерства с промышленностью и опоры на стратегические приоритеты технологического развития. Мы продолжим расширять участие в проектах федерального масштаба, усиливать работу с цепочками кооперации и предлагать клиентам решения, которые формируют технологическую конкурентоспособность России», – отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFHhNezU