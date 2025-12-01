Три причины купить готовую квартиру от застройщика

Почему сейчас особенно выгодно приобретать квартиры в готовой новостройке, какие преимущества у таких вариантов — рассказали в ГК «Расцветай».

Россияне всё чаще покупают у застройщиков готовые квартиры, по данным исследования Дом.РФ и сервиса «Домклик», в первом квартале 2025 года их было продано 20%. За год доля готовых квартир в общем числе проданных новостроек выросла на треть.

В ГК «Расцветай» перечислили три основныее выгоды покупки квартиры от застройщика в сданном доме.

1.Покупатели могут сразу оценить планировку квартиры, качество строительства, отделку мест общего пользования, благоустройство придомовой территории.

2.Меньше рисков, чем при покупке квартиры на вторичном рынке, и меньше переживаний, в случае приобретения новостройки на старте продаж.

3.Быстрый переезд: покупка жилья в готовой новостройке позволяет снизить финансовую нагрузку. К примеру, избежать трат на аренду квартиры и одновременно выплаты по процентам банку в случае ипотеки.

«Жилье в сданных домах от застройщика — востребованная и привлекательная категория квартир, объединяющих плюсы первичного и вторичного жилья. Не надо долго ждать переезда, плюс на квартиру в готовой новостройке просто и выгодно оформить ипотеку, действуют льготные госпрограммы, — отмечает Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд». — К тому же при покупке таких квартир девелоперы предлагают привычные инструменты финансирования, включая рассрочки и бонусы».

Приобретение квартиры у крупного девелопера — возможность не ограничивать выбор одним комплексом. Например, в ассортименте ГК «Расцветай» есть как демократичные варианты студий, которые подходят для начала «квартирной карьеры», так и более просторные варианты для семей с детьми.

Квартал «Расцветай на Зорге» популярен у молодых семей благодаря продуманной инфраструктуре и активному развитию Кировского района.

«Сейчас у нас можно готовые квартиры в кварталах «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», которые популярны у молодых семей, благодаря продуманной инфраструктуре и активному развитию Кировского района, — рассказывают в пресс-службе компании. — Есть вариант прямо на берегу Оби, в квартале «Сосновый бор» и в центре Новосибирска, в «Сакура Парк».

ГК «Расцветай» — девелопер, работающий в нескольких регионах России, новосибирцы могут приобрести квартиру Ленинградской области илив Крыму. «Новосибирцы часто приобретают квартиры в Янино для детей, или с целью вложения денег, —отметили в пресс-службе ГК «Расцветай»,— Квартиры в «Вилле Маяк» выбирают люди для отдыха, оздоровления в Крыму, роста семейного капитала».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

Застройщики: ООО «СЗ «Темпо»,« Астра»,ООО «СЗ « Вербена», ООО «СЗ «Ирис». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

Застройщик ООО СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; Банк ДОМ.РФ; Банк ВТБ (ПАО); АО «Альфа-Банк» и др.

Реклама ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430 Erid:2W5zFJA7TQ4