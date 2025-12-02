Аптека становится сервисом: что меняется с приходом «Здравсити Аптеки»

Ребрендинг аптечной сети в Москве и Подмосковье постепенно меняет привычный облик аптек: новые точки под брендом «Здравсити Аптека» появляются вместо знакомых вывесок «Будь Здоров». За сменой названия стоит не только обновленный дизайн — речь идет о переходе к совершенно иной модели обслуживания, цель которой — удобство и предсказуемость для покупателя.

Современная аптека становится полноценным сервисом, где важны не только ассортимент, но и опыт взаимодействия. В аптеках сети после ребрендинга акцент делается на прозрачные процессы, цифровые инструменты и экономию времени.

Среди ключевых изменений:

- новая система обслуживания, где приоритетом становятся скорость и точность заказа;

- выделенные зоны выдачи онлайн-заказов, снижающие нагрузку на основную кассу;

- удобная цифровая навигация, визуальные подсказки в торговом зале;

- использование современных инструментов учета для поддержания актуального ассортимента;

- новые стандарты консультаций.

Ребрендинг «Будь Здоров» в «Здравсити Аптеку» можно считать одним из ключевых шагов на пути к современной аптечной экосистеме, ориентированной на удобство горожан. Так привычная аптека шаг за шагом превращается в удобный городской сервис, где важен результат — быстрое получение нужных лекарств.

Цифровая инфраструктура рядом с вашим домом

Цифровизация аптек становится частью повседневной жизни. Если раньше путь от поиска препарата до его покупки занимал несколько часов, то теперь процесс можно завершить за минуты. Онлайн-инструменты позволяют не только оформить заказ, но и быть уверенным, что нужный товар будет ждать в ближайшем аптечном пункте.

Список «Здравсити Аптек» рядом с вами:

- г. Обнинск, ул. Курчатова, 25/4

- г. Москва, ул. Вильнюсская, 5

- г. Москва, ул. Тушинская, 16

- г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 54А

- г. Домодедово, ул. Курыжова, 5А

Развитие аптечной сети отражает более широкую тенденцию — переход от торговой точки к полноценному городскому сервису. Аптека становится частью системы медицинской поддержки населения, встроенной в цифровую инфраструктуру города.

РЕКЛАМА

ООО “Здравсити”

ИНН 9715402032

Erid:2W5zFGGhAd6