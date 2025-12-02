HAVAL для семьи: идеальный новогодний подарок

Декабрь – время выгодных покупок по специальным условиям официального дилера.

Новый утилизационный сбор вступил в силу, однако, расслабляться не стоит, с января 2026 года ожидается повышение ставки НДС с 20% до 22%. По прогнозам изменение ставки опять же повлияет на стоимость новых автомобилей и их обслуживание.

«Восток Моторс», официальный дилер HAVAL в Новосибирске, предлагает комфортные условия для бюджета в декабре на покупку кроссовера для уютных семейных поездок. Новый автомобиль – это не просто транспортное средство, это возможность для новых приключений и незабываемых моментов, проведенных вместе с близкими.

Преимущества HAVAL для семейных путешествий:

- Просторный салон и вместительный багажник: HAVAL обеспечит комфорт в каждой поездке.

- Системы безопасности: HAVAL оснащен передовыми системами безопасности, чтобы защитить вас и вашу семью в любой ситуации.

- Современные технологии: Мультимедийные системы, камеры кругового обзора и другие инновации сделают каждую поездку увлекательной.

Почему HAVAL – лучший выбор для новогоднего подарка:

- Рассрочка от 0,01% на срок до 4 лет* — выгода при покупке составит до 500 тысяч рублей.

- Государственная программа для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми (10% скидка), работников медицинских и образовательных учреждений, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по контракту, а также лиц с ограниченными возможностями (20% скидка).

Не упустите возможность порадовать близких! Впечатляющий выбор моделей линеек HAVAL CITY и HAVAL PRO в салоне «Восток Моторс».

