Сменился собственник квартиры? Сообщите об этом быстро и легко онлайн!

Больше не нужно идти в офис, чтобы сообщить о сделке с недвижимостью. Просто обновите данные через интернет, и мы будем информировать вас только по актуальным адресам.

Почему это важно?

При смене собственника жилья важно актуализировать информацию в АО «Новосибирскэнергосбыт». Это необходимо для корректной настройки уведомлений: вы сможете отключить получение информации по неактуальному для вас адресу и гарантированно получать все сообщения по новому месту жительства.

Что дает сервис?

Вы сможете быстро и без визита в офис внести новые данные: Указать нового собственника (ФИО, телефон, e-mail).

Как это работает?

1. Авторизуйтесь в Личном кабинете физического лица.

2. Перейдите в меню «Адреса», а затем нажмите «Купил квартиру» или «Продал квартиру». Или перейдите по ссылке: https://narod.nskes.ru/personal-data/?type=buy.

3. Внесите актуальные данные и подтвердите введенные данные.

Всё готово! Ваша контактная информация обновлена.

