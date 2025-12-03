НОВИКОМ поддерживает цифровую трансформацию российской промышленности

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Ростеха) стал партнером выставки ИТ-решений «Цифровая трансформация: решения будущего», которая прошла во Фрязино. Банк на протяжении многих лет поддерживает российскую высокотехнологичную промышленность и предприятия радиоэлектронного комплекса, содействуя внедрению перспективных разработок в производство. Организатором мероприятия выступил холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех — национальный вендор в сфере электроники.

На выставке были представлены передовые ИТ-разработки, потенциал которых позволяет существенно повысить эффективность бизнес-процессов и ускорить модернизацию промышленности. Кроме того, в ходе дискуссий руководители ведущих предприятий обсудили вопросы цифровой трансформации, развития корпоративных информационных систем и внедрения высокотехнологичных решений в производство.

НОВИКОМ уже более 30 лет предоставляет предприятиям радиоэлектронной отрасли комплексные финансовые решения, которые позволяют локализовывать производство, расширять линейку гражданской продукции и успешно реализовывать проекты импортозамещения. С холдингом «Росэл» у банка заключены соглашения о сотрудничестве в сфере экологической эффективности и медицинских технологий. В рамках пилотного проекта НОВИКОМ также протестировал сервисные маршрутизаторы, производимые НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэл» Госкорпорации Ростех).Оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети.

«НОВИКОМ последовательно поддерживает проекты, направленные на развитие наукоемких производств. Наше сотрудничество с предприятиями радиоэлектронного комплекса помогает перспективным технологиям быстрее переходить от стадии разработки к серийному производству. Обеспечивая качественное и своевременное финансирование как предприятиям, так и их сотрудникам, банк способствует укреплению технологического лидерства российской промышленности», — отметила управляющий офисом НОВИКОМа во Фрязино Наталия Шпилевская.

