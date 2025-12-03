В Каргате появился скоростной интернет и цифровые сервисы «Ростелекома»

В ноябре «Ростелеком» построил в городе Каргате Новосибирской области современные волоконно-оптические линии связи, чтобы у 3,5 тысячи семей к Новому году появился доступ к скоростному интернету.

Оптические технологии отличаются особой надежностью сигнала и высокой пропускной способностью. Это позволит горожанам организовать в доме цифровое пространство, которым смогут одновременно пользоваться все члены семьи.

Жители районов Каргата, где появилась современная связь, уже начали подключать услуги «Ростелекома». Особенно популярны конвергентные предложения компании, которые включают сразу несколько сервисов: домашний интернет, мобильную связь и мультимедийную платформу Wink. Такие пакетные тарифы помогают сэкономить до 40%.

Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Наличие скоростного интернета позволит жителям Каргата пользоваться всеми цифровыми сервисами нашей компании, например, видеонаблюдением для защиты дома и семьи. Новым абонентам мы предлагаем уникальную возможность — бесплатно протестировать качество услуг “Ростелекома” в течение 30 дней в рамках акции “Тест-драйв”».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Мы планомерно развиваем инфраструктуру связи в Новосибирской области, как в рамках федеральных и региональных проектов, так и за счет собственных инвестиций. Это позволяет обеспечить население небольших городов региона теми же цифровыми возможностями, что уже есть у жителей областного центра. Помимо Каргата, в этом году новые сети связи появились в Сузуне и Татарске».

Ознакомиться с тарифами на домашний интернет и другие услуги «Ростелекома», а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.

Реклама ПАО «Ростелеком». ИНН 7707049388 Erid: 2W5zFFzkTrx