В Новосибирске провели самый популярный квиз томского музея Славянской мифологии!

21 ноября 2025 года новая городская площадка — Галерея «НЕФОРМАТ» — успешно дебютировала в роли организатора и вдохновителя яркого межмузейного события.

Именно здесь, в уютном пространстве на линии метро, состоялся интеллектуальный квиз «Мифическая Русь», который томский Первый музей славянской мифологии впервые привез в Новосибирск. Интеллектуально-развлекательное мероприятие, с вопросами на тему старославянских традиций, ритуалов и мифологии, очень популярен в Томске среди жителей и гостей, а в Новосибирске есть любители и исследователи славянских обычаев, культуры, люди, которые интересуются историей предков и тем, как жили на Руси в давние времена. Возможность таких «музейных» гастролей осуществил Музей мировой погребальной культуры, пригласив коллег в Новосибирск и дав возможность горожанам принять участие в таком событии, не покидая нашего города.

Культурная и творческая жизнь в городе кипит, и часто случается так, что места для проведения не хватает, особенно, для начинающих художников, дизайнеров, представителей других творческих профессий, а бывает, что творчество новичков не всегда понятно и еще «не распробовано» широкой публикой. Галерея «НЕФОРМАТ» — открыта к диалогу и сотрудничеству. Создательница галереи, Марина Якушина, так рассказывает о концепции площадки:

«Галерея «НЕФОРМАТ» — пространство для уникальных личностей, которые не следуют общепринятым нормам и создают своё. Партнёры старта: Музей мировой погребальной культуры и Первый музей славянской мифологии — это как раз те необычные проекты, которые для многих не укладываются в общепринятые шаблоны. Таким творческим организациям важно держаться друг друга».

Идея такой коллаборации и пришла в голову Марине Якушиной, творческой личности и дизайнеру. Марина создает украшения, в том числе вдохновляясь и славянской тематикой: среди ее изделий можно увидеть кокошники, аппликации и узоры, с узнаваемыми сюжетами. Да и такой, сейчас очень модный аксессуар, как кокошник – тоже не что иное, как возвращение к традициям наших предков. Помимо внешних атрибутов убранства славянских нарядов, Марине стало интересно узнать больше и о их жизни и верованиях.

Знакомство с томским Первым музеем Славянской мифологии произошло весной 2025 года в рамках подготовки к общероссийской «Ночи музеев», ежегодно проходящей и в Музее мировой погребальной культуры – Марина Якушина долгие годы связана с этим местом семейными и профессиональными узами. А темой этого глобального мероприятия в текущем году и стала тема Памяти предков. Общность концептуального подхода и желание рассказать своим посетителям о тайнах прошлого стали основой для укрепления сотрудничества между музеями и одним из толчков к созданию галереи. И тут хочется самим заговорить сказочно-былинным языком: долго ли коротко сказка сказывается, а дело делалось ... и все получилось!

«Это вечер — экспериментально-разминочный. Сегодня здесь можно увидеть коллекцию образов от московского дизайнера Александры Волковой, принять участие в программе партнеров из томского Музея Славянской мифологии» — анонсировала программу Марина Якушина.

Программу вели экскурсоводы из Томска Виктория Корепанова и Ирина Токарева, которые мастерски провели команды через четыре раунда сложных, но увлекательных вопросов о славянской мифологии. По итогам азартной борьбы победу одержала команда «Красные кокошники», но, как отметили все капитаны, главной наградой стали сами эмоции, аутентичные подарки от музеев и само открытие новой точки притяжения в городе.

Выставочный зал галереи еще ждет своих героев, но посмотреть было на что — в пространстве, где проходил квиз были представлены пять образов славянских богинь и героинь мифов в современной трактовке от модного московского дизайнера Александры Волковой.

«Дизайнер Александра Волкова побывала в нашем музее и вдохновилась на создание коллекции, которую мы представили сегодня. Это птица Сирин (воплощение несчастной души), царевна Лебедь из произведения Пушкина, славянская богиня зимы и смерти Морана, и богиня Жива – северно-западный аналог славянской Мокоши. Последний образ – русалка Чернава из произведения Садко. Ранее мы презентовали коллекцию в Томске», — объясняет Виктория Корепанова из томского Первого музея славянской мифологии».

Манекены с нарядами были предоставлены Музеем Славянской мифологии Музею мировой погребальной культуры в рамках сотрудничества к акции Ночь Музеев «Память предков», а после экспонировались несколько месяцев на площадке одного из залов музея и скоро вернуться в Томск.

«Я большая поклонница нашего Музея мировой погребальной культуры и томский Первый музей славянской мифологии я тоже обожаю. У меня много друзей пришли сюда, именно поэтому я тоже здесь. Давно хотела принять участие именно в этом квизе и не могла пропустить», — говорит одна из гостей мероприятия, Ирина Хижняк.

Формат, который работает: почему гости оценили «НЕФОРМАТ»

Успех измеряется не только состоявшимся аншлагом, но и отзывами. Участники единогласно отметили несколько ключевых преимуществ площадки:

- Идеальная локация: Удобное расположение на улице Гоголя, 51, в шаге от метро, сделало галерею легко доступной для гостей со всего города.

- Камерная атмосфера: Многие гости выделили «ламповость» и уют, которые позволили полностью погрузиться в игру и живое общение.

- Профессиональный подход: Четкая организация, гостеприимство и внимание к деталям (от тематического чаепития до продуманной рассадки) создали ощущение настоящего события.

«Было очень душевно и интеллектуально насыщенно. Удобно добираться, прекрасная атмосфера для такого формата. Обязательно придем снова на другие события», — таков был лейтмотив в отзывах участников.

Площадка готова стать партнером для музеев, независимых кураторов, образовательных проектов и творческих команд, которые ищут не просто стены, а среду для воплощения своих идей.

Дебютное событие доказало: в Новосибирске есть запрос на камерный, интеллектуальный и по-настоящему гостеприимный формат. И Галерея «НЕФОРМАТ» готова его задавать.

Справка:

- Галерея «НЕФОРМАТ» – новое пространство в Новосибирске, сочетающее выставочную площадку и зону для публичных мероприятий, ориентированное на нестандартные проекты.

- Первый музей славянской мифологии (Томск) – уникальный частный музей, посвященный легендам, преданиям и архетипам славянской культуры.

- Музей мировой погребальной культуры (Новосибирск) – единственный в России музейный комплекс, чья экспозиция посвящена историческим и культурным аспектам отношения к смерти и памяти в разных обществах.

Реклама. ИП Якушина Марина Владимировна ИНН 540221602933 Erid: 2W5zFH6E9M2