Жизнь в формате «город в городе»: в Калининском районе открылись продажи квартир с адаптивными планировками и двором-парком

ГК «Расцветай» объявила старт продаж квартир в новом доме квартала «На Игарской».

Масштабный проект ГК «Расцветай» — квартал «На Игарской» реализуется в Калининском районе, где на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост стоимости недвижимости.

Приобретение жилья на старте продаж — это стратегическое вложение. Это не просто покупка квартиры по выгодной цене, это вложение средства в актив с высоким потенциалом роста.

Выбирая квартиру, многие обращают внимание, может ли пространство «подстроиться» под образ жизни. Именно в этом и заключается настоящая ценность современных планировочных решений. В квартирах квартала «На Игарской» представлены адаптивные планировки. Например, просторную однокомнатную квартиру 41 кв.м можно переделать в двухкомнатную студию, а в двухкомнатных квартирах 57,5 кв. м предусмотрен второй санузел — один из главных трендов последних лет

«Локация квартала «На Игарской» — это одно из ключевых преимуществ проекта. Развитая инфраструктура, близость к микрорайону «Родники» и отличная транспортная доступность делают этот район привлекательным для самых разных категорий покупателей», — прокомментировали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Концепция «двор-парк» позволяет жителям квартала больше времени проводить со своими близкими

Концепция проекта «город в городе» предполагает создание автономной среды с благоустроенными дворами-парками, спортивными и детскими площадками. В шаговой доступности расположены 4 школы, 3 детских сада и объекты розничной торговли.

Жизнь в квартале «На Игарской» — это ежедневная возможность быть рядом с семьей. Застройщик создал уютное место, основанное на концепции «двор-парк»: продуманное пространство, где природа и инфраструктура сливаются воедино, становясь продолжением вашего дома. Здесь каждый найдет занятие по душе. Маленькие новоселы смогут играть в современных площадках, подростки заниматься спортом на профессиональных баскетбольных и футбольных полях, а взрослые — отдыхать в тихих беседках или на творческих площадках. В конечном счете, все преимущества квартала сводятся к экономии самого ценного ресурса —времени. Часы, которые могут быть потрачены на дорогу в парк, на стадион или в развлекательный центр, теперь остаются в вашем распоряжении.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул.Игарская,18/2

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

ООО СЗ «Аквамарин». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Реклама ООО «СЗ «Расцветай на Красном» ИНН 5406655430 Erid: 2W5zFJ9HRXv