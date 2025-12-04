7 и 8 января 2026 года «Локомотив-Арена» превратится в замок Хогвартс

Imperial Orchestra представит здесь премьеру грандиозного шоу «Новый год в Хогвартсе».

Специально к новому году Imperial Orchestra, чьи предыдущие шоу посетило уже свыше 1 миллиона зрителей, а просмотры в сети интернет превысили 800 миллионов, готовит одно из самых зрелищных событий зимы. Топовые площадки крупнейших городов страны — «ЦСКА Арена» в Москве, Imperial Hall в Санкт-Петербурге, «Татнефть Арена» в Казани, «Локомотив Арена» в Новосибирске и МТС Live Холл в Екатеринбурге — превратятся в самую известную в мире школу магии Хогвартс. Саундтреки к фильмам саги, а также музыку из «Фантастических тварей», «Один дома» и «Рождественской истории» исполнят более ста музыкантов в Москве и более семидесяти на выездных шоу.

Imperial Orchestra — создатели самых посещаемых мультижанровых симфонических проектов: Hans Zimmer's Universe, Music of Ludovico Einaudi, «Ангелы и Демоны», «Игра Престолов», «Фантазия Миядзаки», «Щелкунчик. Королевство летучих мышей». Грандиозное шоу «Новый год в Хогвартсе» — это синергия музыки, мощнейших визуальных вау-эффектов, цифровых решений и мультимедийных технологий, которое стирает грань между реальностью и магией.

С первых же нот, сыгранных со всей мощью большого симфонического оркестра и хора в мантиях знаменитых факультетов, зритель перенесется в праздничный Хогвартс, где всё дышит чудом. Через яркую сценографию и блистательное исполнение популярных композиций Imperial Orchestra привлекает широкую аудиторию на свои концерты, популяризируя академическую музыку в том числе среди самых юных поколений.

«Это особенное шоу, в которое мы вложили всю душу. Над проектом трудилась огромная команда — музыканты, артисты, постановщики, художники, костюмеры, дизайнеры. Мы создали «Новый год в Хогвартсе» как настоящее чудо, где музыка и технологии сливаются в единое целое. Это восьмое масштабное симфоническое шоу в коллекции Imperial Orchestra. — говорит арт-директор оркестра Александр Дулин — Мы собрали полный симфонический оркестр и хор, чтобы воссоздать аутентичное звучание любимой киноэпопеи, специально отшили уникальные костюмы, чтобы зрители с первых минут почувствовали себя в мире Гарри Поттера».

Динамичное двухчасовое путешествие с антрактом проведет зрителей через все восемь фильмов о «мальчике, который выжил», а также сюжеты любимых новогодних кинолент. Дополнят эффект погружения в мир волшебства интерактивные фотозоны, воссоздающие знаменитые локации, встреча с любимыми персонажами в лице профессиональных аниматоров и сувенирные лавки, где можно обзавестись собственной волшебной палочкой.

Подробности и билеты: https://imperialorchestra.ru/hogwartsnewyear

Программа:

Джон Уильямс «Один дома»

Джон Уильямс «Гарри Поттер и Философский камень»

Джон Уильямс «Гарри Поттер и Тайная комната»

Джон Уильямс «Гарри Поттер и Узник Азкабана»

Патрик Дойл «Гарри Поттер и Кубок огня»

Джеймс Ховард «Фантастические твари»

Николас Хупер «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Николас Хупер «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Александр Деспла «Гарри Поттер и Дары смерти»

Алан Сильвестри «Рождественская история»

6+

