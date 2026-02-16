Новосибирцам раскрыли способ компенсировать дефицит общения учащихся дома детей

Домашнее обучение не всегда может стать причиной плохой социализации.

Для детей, которые учатся дома, крайне важно посещать кружки, чтобы закрывать потребность в общении, рассказала NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева.

По словам специалиста, недостаточное количество общения может стать причиной проблем с социализацией.

Михеичева считает, что домашнее обучение — не приговор и не признак плохой социализации. Проблемы начинаются тогда, когда ребенок мало общается с людьми вживую.

В том случае, если дети посещают кружки по интересам и общаются с друзьями, социальные навыки продолжаются формироваться в нормальном темпе.