Новосибирцам раскрыли способ компенсировать дефицит общения учащихся дома детей

Домашнее обучение не всегда может стать причиной плохой социализации.
Для детей, которые учатся дома, крайне важно посещать кружки, чтобы закрывать потребность в общении, рассказала NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева.
По словам специалиста, недостаточное количество общения может стать причиной проблем с социализацией.
Михеичева считает, что домашнее обучение — не приговор и не признак плохой социализации. Проблемы начинаются тогда, когда ребенок мало общается с людьми вживую.
В том случае, если дети посещают кружки по интересам и общаются с друзьями, социальные навыки продолжаются формироваться в нормальном темпе.