Президент Путин упростил получение гражданства России для жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особые правила приёма в гражданство РФ для жителей Приднестровья. Теперь они смогут подавать заявления в упрощённом порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, обратиться за получением российского паспорта могут постоянно проживающие в Приднестровье граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и обладающие дееспособностью. При этом от них не требуется соблюдения целого ряда условий, предусмотренных действующим законодательством о гражданстве.

Отдельные преференции документ предусматривает для наиболее уязвимых категорий. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, постоянно проживающие в Приднестровье, вправе приобрести российское гражданство в особом порядке. Им могут выдать паспорт без учёта всех или отдельных требований, обозначенных в законе.

Подавать заявления от имени таких граждан смогут их опекуны или попечители, а также руководители образовательных, медицинских организаций, учреждений, оказывающих социальные услуги, либо главы органов опеки и попечительства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, как прошёл телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 29 апреля.