Итоги переговоров Путина и Трампа 29 апреля: главное

Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа прошла по инициативе российской стороны и длилась более полутора часов.

Основными темами стали ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Путин поддержал решение США продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, отметив важность дипломатии. Также он предупредил о рисках возможной эскалации и негативных последствиях силовых действий.

Трамп, в свою очередь, заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине и выразил готовность содействовать урегулированию. По его словам, достижение соглашения возможно в ближайшее время.

В ходе беседы стороны затронули и гуманитарные вопросы. Путин отметил передачу Украине более 20 тысяч тел погибших с начала 2025 года. Также обсуждались перспективы российско-американского сотрудничества в экономике и энергетике.

Отдельно речь шла о возможном перемирии в период празднования 9 Мая. Трамп поддержал эту инициативу, подчеркнув значение общей Победы во Второй мировой войне.

Лидеры договорились продолжить контакты как на личном уровне, так и через представителей. Также Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавним покушением и передал поздравления Мелании Трамп с днём рождения.