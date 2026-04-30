82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:20
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:20
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 17:00
общество

Итоги переговоров Путина и Трампа 29 апреля: главное

Фото: Сиб.фм / kremlin.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа прошла по инициативе российской стороны и длилась более полутора часов.

Основными темами стали ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Путин поддержал решение США продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, отметив важность дипломатии. Также он предупредил о рисках возможной эскалации и негативных последствиях силовых действий.

Трамп, в свою очередь, заявил о необходимости скорейшего прекращения боевых действий на Украине и выразил готовность содействовать урегулированию. По его словам, достижение соглашения возможно в ближайшее время.

В ходе беседы стороны затронули и гуманитарные вопросы. Путин отметил передачу Украине более 20 тысяч тел погибших с начала 2025 года. Также обсуждались перспективы российско-американского сотрудничества в экономике и энергетике.

Отдельно речь шла о возможном перемирии в период празднования 9 Мая. Трамп поддержал эту инициативу, подчеркнув значение общей Победы во Второй мировой войне.

Лидеры договорились продолжить контакты как на личном уровне, так и через представителей. Также Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавним покушением и передал поздравления Мелании Трамп с днём рождения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.