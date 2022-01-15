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Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды

Фото Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
Фото Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды

Фото Сиб.фм

Житель Бердска открыто ограбил парфюмерный магазин в Новосибирске — теперь его могут отправить за решётку.

14 января неизвестный, находясь в парфюмерном магазине по улице Ленина в Новосибирске, открыто похитил туалетную воду, стоимостью 9 тысяч рублей, после чего покинул магазин. Сотрудники магазина обратились в полицию.

"В ходе просмотра записей с систем видеофиксации торгового зала участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого в совершении хищения имущества. Им оказался 31-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Возбуждено уголовное дел по ч. 1 ст. 161 УК РФ — грабеж. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного мужчины.

Недавно бывший сотрудник отдела МВД напал и ограбил директора фирмы с многомиллионным оборотом, Сиб.фм рассказал в репортаже из зала суда.

Напомним, недавно стало известно о суде над экс-полицейским, который отпустил домой мужчину, угрожавшего убийством своей жене. После того как мужчина вышел из участка, он вернулся домой и действительно убил 29-летнюю супругу.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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