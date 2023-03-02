В Новосибирской области специалисты объяснили резкий рост заболеваемости коклюшем

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В Новосибирской области отмена масочного режима привела к росту заболеваемости коклюшем.

В период пандемийных ограничений уровень заболеваемости коклюшем в Новосибирской области значительно снизился. Теперь же он практически вернулся к доковидным значениям.

Так, согласно информации размещенной на сайте новосибирской клиники «Евромед», в этом году число пациентов диагнозом «коклюш» выросло в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И это общероссийская тенденция. С января по октябрь прошлого года, по данным Росстата, было зафиксировано в два раза больше случаев заболеваемости коклюшем, чем в 2021 году — 2200 случаев.

По данным портала «Медтех-эксперт», возбудителем коклюша является бактерия Bordetella pertussis, которая распространяется воздушно-капельным путем. Человек очень восприимчив к ней. Коклюш возникает в 80-90% случаев контакта с бактерией. Особенно напряженная ситуация складывается в период межсезонья.

В целом, симптомы коклюша сходны с ОРВИ, но есть и отличия — долгий сухой и приступообразный кашель, который может даже привести к рвоте. Лечат коклюш антибиотиками, которые, однако, могут помочь только в первые две недели болезни. Заболевание может длиться до 3-4-х месяцев.

Опасность представляет и тот факт, что нередко коклюш сопровождается невысокой температурой, а потому больные люди продолжают как ни в чем не бывало ходить на работу, разнося инфекцию.

Плюс на фоне ковида значительно снизилась вакцинация от других заболеваний. И коклюш не исключение.

Коклюшем, в основном, болеют дети. По информации Роспотребнадзора, особенно тяжело коклюш протекает у детей первых месяцев жизни. У малышей это заболевание может привести к остановке дыхания, судорогам, поражениям головного мозга; бронхиту, задержке психомоторного развития, неврозу, слепоте, глухоте и параличу.

Но и взрослые тоже не исключение.

В настоящее время инфекционисты отмечают смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы. Поствакцинальный иммунитет к коклюшу угасает в среднем в течение 5-8 лет после последней прививки в 18 мес., а потому к школе восприимчивость детей к инфекции возвращается. Поэтому дети 7-14 лет занимают лидирующее место в структуре заболеваемости. Медицинское сообщество регулярно подчеркивает важность проведения ревакцинаций детей и взрослых (от 18 лет и старше) каждые 10 лет.

Умирают от коклюша в наши дни редко. К тому же, сейчас появился новый штамм коклюша, который переносится гораздо легче и не требует профилактики.

Напомним, ранее сообщалось, что дети в Новосибирске стали реже болеть гриппом и ОРВИ.