60 объектов жилищного строительства подключили к электрическим сетям за последний год

Лето – самая активная пора строительного сезона, неслучайно День строителя отмечают именно в это время. В этом году профессиональный праздник приходится на 13 августа. Коллектив АО «РЭС» поздравил с Днём строителя партнёров-застройщиков, а также всех работников отрасли, и рассказал о том, как развивается электроснабжение в Новосибирской области сегодня.

Современное строительство немыслимо без надёжного и бесперебойного электроснабжения, поэтому строителей и энергетиков всегда связывали тесные партнёрские отношения. Особым спросом подключение к электросетевой инфраструктуре пользуется в сфере жилищного строительства — Новосибирская область занимает одну из лидирующих позиций по объёмам ввода жилья в Сибири.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области. Среди них такие компании, как «Расцветай», «Союз», «Первый строительный фонд», ГК «СМСС», «Сибирь Девелопмент» и другие. Ежегодно перечень крупных партнёров-застройщиков прирастает новыми именами, недавно к ним добавились VIRA, «КПД-Газстрой», АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и ГК «СК-Инвест».

Согласно источнику, за последний год к сетям АО «РЭС» было подключено 60 объектов жилищного строительства с общей мощностью порядка 25 МВт. Это коснулось в том числе и крупных жилых комплексов Новосибирска, таких как ЖК Расцветай на Красном, ЖК Галактика, ЖК Чкалов, ЖК Цивилизация и прочие. На данный момент реализуются подключения в таких жилых комплексах как ЖК Расцветай на Зорге, ЖК Сакура Парк, ЖК Расцветай на Игарской, ЖК Новый горизонт, ЖК Звезда, Апартаменты Пилигрим, ЖК Заельцовский New, ЖК Околица и 19|56 кварталы Телецентра. По словам источника, это далеко не полный список новых проектов, которые реализуются с участием энергетиков.

Энергетики всесторонне поддерживают строителей. Помимо жилых домов и помещений общественного назначения, их коллаборация даёт городу и региону и другие социально важные аспекты. Среди них новые поликлиники и школы, многофункциональная ледовая арена и прочие объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимые жителям региона.

В преддверии профессионального праздника коллектив АО «РЭС» передал поздравления с Днём строителя партнёрам-застройщикам, а также всем работникам строительной отрасли.

«Пусть ваш нелегкий и благородный труд всегда будет оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощаются в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!», — пожелали энергетики.