Дежурные по переездам в Новосибирской области предотвратили более 40 ДТП с начала года

Профессиональные действия и бдительность дежурных по переездам Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области помогли избежать 41 столкновение поездов с автомобилями с начала текущего года. При этом традиционно большинство ДТП предотвращены между станциями Новосибирск-Западный и Обь, Бердск и Искитим, на переездах станции Татарская.

При каждом выезде водителей на запрещающий сигнал светофора дежурные по переезду незамедлительно включают специальную сигнализацию, которая оперативно предупреждает машинистов поездов. Затем они сообщают о нештатной ситуации дежурным ближайших станций.

Отметим, что сотрудники магистрали постоянно проводят профилактические мероприятия по предотвращению ДТП на переездах в регионе. Большое внимание уделяется адресной работе с водителями автотранспорта. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводят беседы с водителями автотранспорта, знакомят с последствиями столкновения подвижного состава с автомобилями. Водителям напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожного пути, а также распространяют тематические памятки.

Особое внимание уделяется переездам, на которых произошли ДТП, а также с высокой интенсивностью движения.

Всего с начала года в регионе произошло 3 ДТП на переездах, в одном из них водитель травмирован смертельно. Основной причиной происшествий остаются грубейшие нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения. Объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на железнодорожный переезд на запрещающие сигналы – все это, как правило, приводит к трагическим последствиям.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.