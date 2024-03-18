Спикер парламента НСО поблагодарил земляков за сплоченность на выборах

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что выборы президента РФ показали гражданскую сплоченность и единство сибиряков.

«Это была действительно, и по явке, и по итогам голосования — по-настоящему всенародная кампания. И сам на избирательных участках видел, и от своих коллег — депутатов Законодательного Собрания знаю, что люди шли на выборы семьями, с детьми, внуками. С пониманием своей ответственности шли те, кто голосует впервые. Голосовали осознанно и принципиально — за будущее страны, за сильную и независимую Россию. На эти выборы шли даже те, кто скептически относился к прежним избирательным кампаниям. Понимали, что не время оставаться в стороне. Шли голосовать за сильного лидера сильной страны. От имени своих коллег хочу искренне поблагодарить жителей области за гражданскую сознательность, за сплоченность и единство. Вместе мы действительно сила! Это и есть наш общий, главный итог выборов», — сказал спикер парламента.

Как отметили в пресс-службе областного Заксобрания, жители региона продемонстрировали рекордную за последние 20 лет явку — 63,19 % избирателей.

Напомним, выборы президента впервые проходили три дня.