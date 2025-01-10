Пять простых способов остановить облысение для женщин

60 процентов россиян страдают от облысения, но отчаиваться не стоит.

Как бороться с облысением сообщает Pravda. Ru со ссылкой на врача-дерматолога, эндокринолога и специалиста по генетике Ирины Скорогудаевой и ее комментарий Monetimes.Ru.

Она предлагает пять шагов для предотвращения потери волос:

Поддержание здоровья: диагностика и лечение заболеваний, таких как анемия, могут устранить причины облысения.

Правильное питание: включение в рацион витаминов и микроэлементов, способствующих здоровью волос.

Массаж и процедуры: улучшение циркуляции крови стимулирует рост волос.

Использование наружных средств, таких как настойка перца, улучшает кровообращение в коже головы.

Избегайте стресса. Он негативно влияет на здоровье волос, поэтому важно уметь снижать уровень стресса и сохранять позитивный настрой.

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