Врач назвал болезнь, которая может обостриться после новогодних праздников

Это коснется тех, кто злоупотреблял нездоровой пищей и перееданием на Новый год.

После новогодних праздников желчнокаменная болезнь может обостриться, сообщил NEWS.ru заведующий вторым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Денис Мирошников. Он отметил, что острые формы заболевания усугубляются из-за отечности и воспалительных процессов вокруг желчного пузыря.

«Такие острые формы болезни осложняются отеками, воспалением и образованием спаек около желчного пузыря и соседних органов, что увеличивает риски интра- и послеоперационных осложнений, таких как кровотечения, выделения желчи, образование абсцессов и перитонит», — уточнил Мирошников.

Эксперт добавил, что проведение операций иногда оказывается невозможным лапароскопическим методом, а восстановление после экстренных вмешательств может занять больше времени из-за выраженного болевого синдрома и необходимости в дренировании и антибиотикотерапии.

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