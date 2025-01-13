В Новосибирске стоматологи вырвали зуб гигантскому питону

При осмотре медики обнаружили выраженный отек слизистой оболочки в области верхушки верхней челюсти.

В Новосибирске стоматологи удалили зуб крупному питону. Врачи нашли выраженный отек на слизистой верхней челюсти животного. Основная жалоба владельца касалась отека под нижней челюстью у змея. Предполагалось, что травма вызвана кормовыми объектами. Об этом сообщили в сети новосибирских ветклиник «Интерра».

«После удаления зуба оказалось много гнойных масс, произошло очищение раны. Пациента выписали домой с рекомендациями по уходу», — сказали специалисты. Короткохвостый питон обитает в лесах Юго-Восточной Азии, ведет ночной образ жизни на земле и практически не перемещается днем. Он питает млекопитающими и птицами, нападая на них из засады.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске патрульный автомобиль ДПС попал в аварию.