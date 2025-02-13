Суд разберется в деле о взятке должностному лицу Алтайской таможни за провоз автомобиля стоимостью 60 млн рублей

Иномарка весит 6 тонн, взятка же была в размере 1 млн рублей.

Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, связанное с дачей взятки сотруднику Алтайской таможни. Рубцовский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина иностранного происхождения, который обвиняется согласно части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Следствие установило, что в декабре 2024 года иностранный гражданин передал таможенному должностному лицу более 1 миллиона рублей взятки, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск через государственную границу России автомобиля с нефритом неопределённого происхождения весом 6 тонн и стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

Преступные действия были пресечены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после передачи денежных средств взяткодатель был задержан. Уголовное дело передано в Локтевский районный суд Алтайского края для дальнейшего рассмотрения.

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