Экс-участница «Больших девочек» из Новосибирска рассказала о похудении в домашних условиях

Сибирячка покинула шоу, но продолжает борьбу с лишним весом.

Бывшая участница шоу «Большие девочки», домохозяйка Лиза Гусельникова из Новосибирска, продолжает процесс похудения и после завершения проекта. При росте 1 метр 65 сантиметров её вес составлял 151 килограмм. Во время участия в телешоу она заявила о желании похудеть и исполнить свою заветную мечту – стать матерью. О том, как складывается её жизнь сейчас, девушка рассказала журналисту издания "АиФ-Новосибирск".

В рамках проекта сибирячка поделилась планами сбросить не менее 55 килограммов. У Лизы есть личная история, которая привела к проблемам с питанием и избыточному весу. Она рассказала, что ещё в школьные годы подвергалась травле из-за лишнего веса, а дома родители критиковали её за полноту. Её максимальный вес достигал 165 кг, а минимальный в сознательном возрасте – 109 кг. Из-за издевательств девушка могла "плакать часами от боли".

После окончания шоу, по словам Лизы, её жизнь кардинально изменилась. Раньше она многого себе не позволяла, а теперь эти ограничения сняты. Кроме того, исчезла одышка и боли в ногах. В зеркале сибирячка теперь видит привлекательную девушку, а не "монстра".

Она также отметила, что изменение пищевых привычек – сложная задача. Ей трудно отказаться от привычного рациона, особенно когда окружающие продолжают употреблять жареную и жирную пищу.

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