82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 01:21
пробки
1/10
погода
+8.1°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 01:21
пробки
1/10
погода
+8.1°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
вчера 23:40
наука

Учёные новосибирского центра «Вектор» создали вакцину без иглы от коронавируса

Фото: pxhere.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В научном центре «Вектор» разработана инновационная полинуклеотидная вакцина, отличающаяся безыгольным способом введения.

Как сообщает ТАСС, вакцина вводится в организм методом струйной инъекции, что обеспечивает более выраженный иммунный ответ и снижает вероятность возникновения побочных эффектов.

Новая вакцина основана на использовании специальных молекул ДНК или РНК, стимулирующих иммунную систему организма в борьбе с вирусами. Ранее подобные вакцины показывали невысокую эффективность при традиционной инъекции иглой. Однако разработанный метод струйного введения значительно повышает их действенность.

Преимуществами новой вакцины являются более низкая себестоимость, уменьшение побочных эффектов и отсутствие необходимости в использовании игл.

Для введения вакцины используется специализированное устройство, формирующее тонкую струю препарата, которая вводится под кожу без иглы. Скорость струи достигает 220 метров в секунду, а время инъекции составляет всего 0,33 секунды. Проведенные исследования на животных продемонстрировали хорошие результаты применения этой вакцины.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.