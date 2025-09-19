Учёные новосибирского центра «Вектор» создали вакцину без иглы от коронавируса

В научном центре «Вектор» разработана инновационная полинуклеотидная вакцина, отличающаяся безыгольным способом введения.

Как сообщает ТАСС, вакцина вводится в организм методом струйной инъекции, что обеспечивает более выраженный иммунный ответ и снижает вероятность возникновения побочных эффектов.

Новая вакцина основана на использовании специальных молекул ДНК или РНК, стимулирующих иммунную систему организма в борьбе с вирусами. Ранее подобные вакцины показывали невысокую эффективность при традиционной инъекции иглой. Однако разработанный метод струйного введения значительно повышает их действенность.

Преимуществами новой вакцины являются более низкая себестоимость, уменьшение побочных эффектов и отсутствие необходимости в использовании игл.

Для введения вакцины используется специализированное устройство, формирующее тонкую струю препарата, которая вводится под кожу без иглы. Скорость струи достигает 220 метров в секунду, а время инъекции составляет всего 0,33 секунды. Проведенные исследования на животных продемонстрировали хорошие результаты применения этой вакцины.