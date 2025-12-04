Минприроды Новосибирской области усилило контроль за незаконным сливом отходов

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области усилило меры по борьбе с незаконным сливом жидких коммунальных отходов. Для выявления нарушителей инспекторы используют беспилотные летательные аппараты, что позволяет фиксировать правонарушения дистанционно и подъезжать на место до того, как нарушители успеют скрыться.

3 декабря сотрудники ведомства провели очередной рейд по «проблемным точкам». По данным министерства, слив отходов разрешен только в специально оборудованных местах, а нарушение этих правил ведет к административной ответственности. Начальник отдела оперативного реагирования Николай Буртахов отметил, что применение дронов помогает задерживать виновных даже при попытках предупредить друг друга о приближении патрулей.

В ходе проверки был зафиксирован факт незаконного сброса, однако задержанный отказался подписывать протокол и покинул место. В министерстве уточнили, что этот человек уже ранее попадался на аналогичных нарушениях, и его данные будут использованы для передачи материалов в соответствующие инстанции.

С начала 2025 года проведено более 70 выездных обследований, вынесено 18 административных постановлений и одно представление об устранении причин, способствующих правонарушениям.